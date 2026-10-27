Унікальний автомобіль Тоні Старка з фільму Месники продадуть з аукціону

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Унікальний родстер Acura NSX, на якому Тоні Старк їздив у фільмі «Месники» 2012 року, виставили на благодійний аукціон. Усі виручені кошти передадуть на благодійність. Автомобіль створили спеціально для кінозйомок, а після завершення роботи над фільмом японський бренд Acura зберіг його як музейний експонат.

У фільмі «Месники» Тоні Старк, якого зіграв Роберт Дауні-молодший, змінив звичний Audi R8 на ефектний кабріолет Acura NSX. Зовні автомобіль нагадує родстер на базі другого покоління NSX, однак під незвичайним кузовом прихована техніка оригінальної моделі.

Концепт розробила каліфорнійська Acura Advanced Design Studio спільно з тюнінг-ательє Trans FX. Оскільки на момент зйомок серійна версія NSX другого покоління ще не була готова, а родстер у такому кузові взагалі не пішов у виробництво, творцям довелося шукати альтернативне рішення.

За основу взяли Acura NSX 1991 року випуску. Кузов нового родстера, натхненний концептом 2011 року, виготовили вручну з композитних матеріалів і смоли.

Автомобіль пофарбували у фірмовий колір Hot Rod Red, який відсилає до культового костюма Залізної людини. Зовнішність доповнюють:

різнорозмірні колеса: 18 дюймів спереду та 20 дюймів ззаду;

занижена підвіска;

лобове скло від Chrysler PT Cruiser;

справжні нью-йоркські номерні знаки з написом «STARK 33».

Фари автомобіля виконують декоративну функцію, тоді як задня світлодіодна смуга є повністю робочою.

Інтер’єр родстера зберіг архітектуру Acura NSX першого покоління. У салоні залишили розгорнуту до водія центральну консоль, аналогові кнопки та відсутність сенсорних дисплеїв.

Єдиною помітною зміною для потреб знімального процесу стали нові спортивні сидіння-«ковші».

Таким чином, автомобіль поєднує футуристичний дизайн, створений для кіновсесвіту Marvel, із технічною основою класичного японського спорткара.

На відміну від серійної Acura NSX другого покоління, яка отримала гібридну силову установку, кінематографічний родстер оснащений 3,0-літровим атмосферним двигуном V6 VTEC від оригінальної моделі 1991 року.

Двигун працює в парі з п’ятиступінчастою механічною коробкою передач, яка передає потужність на задню вісь. Отже, під ефектним кузовом автомобіля Тоні Старка немає складної гібридної системи — лише класична техніка першого покоління NSX.

Одометр автомобіля-донора показує 252 200 миль пробігу, або приблизно 405 900 кілометрів.

Водночас повноцінна експлуатація родстера на дорогах загального користування неможлива. Через крихкий кузов, виготовлений за індивідуальним замовленням, автомобіль класифікується як кінореквізит.

Унікальний родстер виставили на аукціонній платформі Cars&Bids. Попри незначні косметичні дефекти, інтерес до автомобіля виявився значним.

Уже через два дні після початку торгів ставка сягнула 98 500 доларів. За оцінкою видання CarScoops, остаточна ціна може перевищити 100 тисяч доларів.

Головна особливість лота — не лише його рідкісність, а й історія створення для одного з найвідоміших фільмів Marvel. А оскільки всі виручені кошти спрямують на благодійність, майбутній власник отримає не просто незвичайний автомобіль, а й можливість долучитися до благодійної ініціативи.

Про це пише видання CarScoops.

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