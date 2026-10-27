Університет Тасманії посилить контроль оцінювань через ШІ — ABC News Australia

Університет Тасманії в Австралії приділятиме більше уваги очним і контрольованим оцінюванням, щоб студенти не покладалися винятково на штучний інтелект для здобуття ступеня. За новим стандартом навчальні курси університету мають демонструвати зовнішнім аудиторам, що студенти досягли визначених результатів навчання, повідомляє ABC News Australia.

Перевірка авторства робіт

Стандарт університет розробив спільно з компанією Proudly Human, що займається сертифікацією людської участі. Заклад повинен буде підтвердити, що в курсах передбачено належний баланс між контрольованими та неконтрольованими оцінюваннями.

Проректор Університету Тасманії Люк Березницький зазначив, що без ретельного підходу до формату оцінювання студент може отримати диплом, хоча університет не знатиме, чи виконав він роботу самостійно, чи скористався інструментами ШІ. Контрольовані умови, за його словами, передбачають перевірку особи студента, підтвердження авторства роботи та спостереження за її виконанням.

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Зовнішній аудит і очні формати

Засновник Proudly Human Алан Фінкел пояснив, що університет сам визначатиме види завдань, однак очним форматам надаватимуть перевагу. Серед можливих варіантів — написання есе в аудиторії, усний захист або іспит під наглядом. Якщо оцінювання відбувається онлайн, заклад має запровадити процедури, здатні підтвердити самостійне виконання роботи студентом.

Аудитори Proudly Human планують перевіряти ці процеси один або два рази на рік, розглядаючи можливі сценарії використання ШІ під час оцінювання. Подібний підхід у 2024 році запровадив Університет Сіднея: він поділив оцінювання на контрольовані та неконтрольовані формати й рекомендував курсам поєднувати обидва типи.

Президент Асоціації студентів Університету Тасманії Джек Оутс Прайор заявив, що частина студентів непокоїться через можливе зниження сприйнятої цінності дипломів через зловживання ШІ. Професор освіти Університету Дікіна Томас Корбін додав, що заклади дедалі частіше повертаються до очних і усних форматів, водночас переосмислюючи, які саме знання та навички слід оцінювати в добу ШІ.

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