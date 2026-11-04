Уряд Британії розглядає обмеження на продаж розумних окулярів — The Guardian

Уряд Великої Британії розглядає можливість обмежити використання розумних окулярів у певних місцях, а також їх продаж окремим користувачам. Про це в Палаті громад заявила міністерка з питань захисту Сатвір Каур на тлі занепокоєння щодо прихованого знімання жінок.

Як повідомляє The Guardian, Каур зазначила, що переваги таких пристроїв слід зважувати з потенційною шкодою від їхнього використання. За її словами, уряд уже вивчає варіанти обмежень для розумних окулярів у певних умовах та обмеження їхнього продажу окремим користувачам.

Знімання в заборонених місцях

Міністерка наголосила, що користувачі розумних окулярів із функцією запису вже можуть порушувати закон, якщо знімають там, де камери заборонені, зокрема у судах. У сферах охорони здоров’я та освіти, додала вона, діють політики захисту або професійні правила, що стосуються розумних окулярів і будь-якого цифрового запису.

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Служба охорони здоров’я Англії NHS England та Міністерство освіти Великої Британії також вивчають використання носимих технологій у певних умовах. Каур водночас зауважила, що розумні окуляри з вбудованими камерами, мікрофонами та дисплеями можуть бути корисними для деяких людей, зокрема для людей із порушеннями зору.

Питання приватності та згоди

Представниця Ліберальних демократів із питань культури Анна Сабін, яка ініціювала парламентські дебати, заявила, що жінки повідомляють про відео, які після нічних розваг стають вірусними в інтернеті. За її словами, ці записи без відома та згоди жінок робили чоловіки в розумних окулярах.

Сабін також звернула увагу, що в рекламі пристроїв можливість непомітного знімання подавали як одну з ключових переваг. Вона заявила, що не хотіла б, аби парламент регулював такі технології лише після того, як стане запізно.

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