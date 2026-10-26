Уряд Японії провів термінову нараду через витоки даних — The Japan Times

У Японії 26 жовтня уряд провів термінову міністерську нараду з кібербезпеки на тлі витоків персональних даних, які зачепили мільйони людей і вже почали спричиняти фінансові втрати. Про це повідомляє The Japan Times.

Учасники наради

У вечірньому засіданні взяла участь прем’єр-міністерка Санае Такаїчі. Серед інших учасників були головний секретар кабінету міністрів Мінору Кіхара, міністр цифрових технологій Тосіхару Фурукава, а також міністри фінансів і оборони.

Посадовці обговорили контрзаходи у відповідь на інциденти з порушенням безпеки даних. За інформацією видання, вони стосувалися персональної інформації мільйонів людей.

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Звернення GMO Internet Group

Нараді передувало звернення GMO Internet Group до японського уряду. На вихідних компанія закликала владу застосувати заходи активної кібероборони після злому її серверів.

Урядова зустріч відбулася після цього звернення та була присвячена реагуванню на нещодавні порушення безпеки даних.

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