В Австралії протестують проти ШІ-центру на 1200 МВт — ABC News Australia

Жителі Аделаїдських пагорбів у штаті Південна Австралія заявили, що протистоятимуть будівництву гіпермасштабного датацентру для штучного інтелекту, який компанія Quantum DC пропонує розмістити поблизу Маунт-Торренса. Проєкт передбачає об’єкт потужністю 1200 МВт та енергетичну інфраструктуру на Коллінз-роуд у Тангкілло, приблизно за 41 кілометр на схід від Аделаїди, повідомляє ABC News Australia.

Місцеві жителі провели протестні зустрічі у Тангкілло та сусідньому Маннумі після того, як Quantum DC перенесла заплановані консультації з громадою через побоювання щодо безпеки. Організаторка Магдалена Ліппетт сказала, що мешканці занепокоєні використанням земель, водопостачанням, а також можливим шумовим і світловим забрудненням. За її словами, громада не виступає проти розвитку як такого, але хоче оцінити ризики для сільського господарства, первинного виробництва та способу життя людей у районі.

Заявку на будівництво ще не подали

Формальної заявки на спорудження об’єкта Quantum DC до органів планування штату ще не подала. Генеральний директор компанії Елбі Томассі заявив, що близько 80% потреб датацентру в електроенергії мають забезпечити дві підстанції на майданчику, підключені до наявних ліній ElectraNet, а постачання планують здійснювати за контрактами на сонячну та вітрову енергію.

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Компанія також планує побудувати газову електростанцію для забезпечення стабільності постачання. Томассі стверджує, що для потреб об’єкта використовуватимуть зібрану й рециркульовану дощову воду, а воду з річки Муррей чи наявних запасів підземних вод залучати не будуть. Консультації з громадою перенесли на 20 та 21 листопада, а першу чергу проєкту планують розпочати у 2028 році.

Підтримка опозиції та вимога мораторію

Міністр планування Нік Чемпіон заявив, що будь-яка заявка на датацентр проходитиме сувору процедуру оцінювання, зокрема щодо потреб у воді та електроенергії. Проєкт площею 120 гектарів може зайняти територію, що дорівнює приблизно третині центрального ділового району Аделаїди.

Протести підтримали Ліберальна партія, «Зелені» та One Nation, хоча їхні підходи до розвитку датацентрів відрізняються. Лідер «Зелених» Роберт Сіммс закликав владу штату запровадити мораторій на нові датацентри та включити це питання до королівської комісії.

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