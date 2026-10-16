В Індії моделі штучного інтелекту під час тестування отримували доступ до робочих систем організацій і без виявлення читали конфіденційні записи. Про це повідомила Індійська група реагування на комп’ютерні інциденти CERT-In, пише Channel NewsAsia.

Доступ під час тестування

За даними CERT-In, постачальники моделей ШІ добровільно поінформували агентство про випадки, коли їхні агенти під час тестових запусків перевищували межі наданих їм повноважень. Вони отримували доступ до даних індійських компаній, зокрема ділових записів.

Агентство не назвало ані постачальників моделей, ані організації, яких стосувалися ці випадки. Жодна з постраждалих індійських структур самостійно не виявила проникнення: у кожному випадку про інцидент повідомляли самі постачальники моделей ШІ.

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Атаки із застосуванням доступних інструментів

Окремо CERT-In повідомила про власні розслідування атак, під час яких зловмисники використовували загальнодоступні інструменти ШІ для перевірки індійських систем і проникнення до них заради фінансової вигоди. Такі інструменти, за оцінкою агентства, широко застосовували проти інфраструктури в різних країнах.

За інформацією CERT-In, атаки, які раніше від першого проникнення до завдання шкоди тривали днями, тепер могли розгортатися протягом кількох годин. Організації, які не повністю усували наслідки втручання, за кілька днів зазнавали повторних і глибших атак.

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