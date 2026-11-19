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Соціальна мережа Instagram запровадила нову функцію, яка дозволяє редагувати Stories протягом 15 хвилин після їхньої публікації. Користувачі зможуть виправляти помилки в тексті, змінювати музику, наліпки та малюнки, не видаляючи історію та не публікуючи її повторно. При цьому всі раніше отримані перегляди, вподобання та відповіді залишатимуться.

Як скористатися новою функцією: потрібно відкрити опубліковану історію, натиснути на меню з трьома крапками та вибрати пункт «Редагувати історію». Після внесення змін Stories матиме позначку про редагування.

Про нововведення 18 листопада оголосив керівник Instagram Адам Моссері. За його словами, можливість виправляти вже опубліковані історії була одним із побажань користувачів платформи.

Щоб скористатися новою функцією, потрібно відкрити опубліковану Stories, натиснути на меню з трьома крапками в нижньому правому куті та вибрати пункт «Редагувати історію» (Edit Story). Після цього можна змінити текст, додати або замінити музику, відредагувати наліпки чи малюнки.

Водночас можливість редагування діятиме лише протягом перших 15 хвилин після публікації. Замінити основне фото або відео в уже опублікованій історії не можна. Після внесення змін інші користувачі бачитимуть позначку «Відредаговано».

Раніше для виправлення навіть незначної помилки користувачам доводилося видаляти Stories та публікувати її повторно. У такому випадку втрачалися всі накопичені перегляди, реакції та відповіді, а сама історія могла змінити своє місце в послідовності публікацій.

Окрім редагування, Instagram анонсував додаткові інструменти для оформлення історій. Зокрема, з'являться нові шрифти, кольори та форми наліпок, а також розширені можливості налаштування фону, включно з розмиттям і градієнтами. Платформа також спростила вибір кількох фотографій для однієї історії.

Нову функцію впроваджують поступово, тому вона може бути доступною ще не всім користувачам одночасно.

Про це повідомляється із посиланням на The Verge.

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