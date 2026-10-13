В Іспанії створили 3D-друкований пристрій для поглинання звуку — ScienceAlert

Дослідники з La Salle, Universitat Ramon Llull в Іспанії розробили 3D-друкований пристрій, здатний істотно зменшувати відбиття звуку в трубах і каналах. Конструкцію назвали «звуковим чорним отвором»: її можна виготовити окремо та вставити у вже наявну трубу, на відміну від традиційних рішень, які потребують вбудовування в стінки каналу. Про розробку повідомляє ScienceAlert.

Як працює конструкція

Конструкція складається з кілець, закріплених на центральному стрижні, а проміжки між ними утворюють порожнини. Вони змінюють поширення звукової хвилі: у міру руху всередині пристрою хвиля сповільнюється, її довжина зменшується, а енергія концентрується.

Значна частина цієї енергії розсіюється через тертя та теплообмін між повітрям і поверхнями пристрою. Унаслідок цього менше звуку повертається у вигляді відлуння. Назва є аналогією з астрофізичними чорними дірами: розробка не відтворює гравітаційні явища, а призначена для керування поширенням звуку.

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Випробування та застосування

Команда випробувала 3D-друкований прототип завдовжки 15 сантиметрів, що складався з 29 кілець на центральному стрижні. Його встановили в імпедансну трубу — лабораторний пристрій для вимірювання поведінки звукових хвиль. Динамік подавав у трубу звуки різних частот, а мікрофони фіксували рівень відбитого звуку.

Результати загалом відповідали комп’ютерному моделюванню, хоча пристрій не усував відлуння повністю. Моделювання також показало, що вставна конструкція відбиває менше звуку в ширшому частотному діапазоні, ніж традиційний «звуковий чорний отвір».

Найближчими сферами застосування розробники вважають контроль шуму в повітроводах і глушниках. Водночас технологія потребує подальшої перевірки за наявності потоку повітря, за різних температур і тиску, а також в умовах, де частинки можуть засмічувати порожнини. Дослідження опублікували в журналі Applied Acoustics.

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