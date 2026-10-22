В ОАЕ дві дослідниці отримали гранти L’Oréal-UNESCO — The National

В Об’єднаних Арабських Еміратах дві науковиці отримали гранти в межах програми L’Oréal-UNESCO For Women in Science Middle East 2026 року. Відзнаки здобули докторка Маріє Аль-Хандаві з Нью-Йоркського університету Абу-Дабі та Джавахер Аль-Хаммаді з Університету Халіфи, повідомляє The National.

Аль-Хаммаді — докторантка з Шарджі, яка виросла в Абу-Дабі. Вона розробляє лабораторні моделі клітинних мембран, які можна налаштовувати для дослідження реакції клітин на різні методи лікування. Дослідниця поєднує синтетичні компоненти з позаклітинними везикулами — дрібними частинками, отриманими з клітин, — та інтегрує такі мембрани з електронними сенсорами.

За її словами, цей підхід може допомогти створювати моделі, що відтворюють конкретні типи клітин, захворювання або навіть особливості окремих пацієнтів. Аль-Хаммаді також зазначила, що участь у програмі дає молодим дослідникам можливість зробити свою роботу помітнішою, налагодити міжнародні контакти та започаткувати співпрацю.

Дослідження води з повітря

Маріє Аль-Хандаві, сирійка, яка народилася та виросла в ОАЕ, досліджує здатність рослин пристосовуватися до солоних і посушливих умов. Вона вивчала, зокрема, дерево Tamarix aphylla, що росте в солоних сабкхах. Рослина виділяє сольовий розчин, який після випаровування утворює кристали солі; вони вловлюють вологу з повітря та конденсують її навіть за відносно низької вологості.

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Науковиця досліджує, чи можна використати вологу, наявну в атмосфері ОАЕ, для отримання води з меншими енергетичними витратами. Надалі вона планує створити незалежну дослідницьку програму з біоінспірації — вивчення природних механізмів і перетворення їх на практичні матеріали та технології.

Інші лауреатки програми

У новому відборі програми відзначили шістьох дослідниць з Аравійського півострова. Серед інших лауреаток — фізикиня Алаа Аль-Мушайкех із Саудівської Аравії, Хаділь Зедан з Катарського університету, яка досліджує противірусні препарати, докторка Альджаухара Аль-Рубайї, що працює над вакцинами та імунотерапією, а також докторка Сара Аль-Араймі з Оману, яка вивчає перетворення відходів на воду й корисні матеріали.

Програму L’Oréal-UNESCO For Women in Science Middle East запустили у 2014 році. Відтоді вона підтримала 69 науковиць, зокрема 25 в ОАЕ, і виділила на регіональні дослідження 4 млн дирхамів. За даними ЮНЕСКО, жінки становлять 41% науковців в арабському світі.

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