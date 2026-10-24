В ОАЕ представили ШІ-платформу Jais 3 для арабських діалектів — The National

В Об’єднаних Арабських Еміратах представили платформу штучного інтелекту Jais 3, призначену для роботи з регіональними діалектами арабської мови. Розробку створив Університет штучного інтелекту імені Мохамеда бін Заїда в Абу-Дабі спільно з Inception42, повідомляє The National.

Jais 3 може відповідати на запити, розшифровувати записи розмов, а також створювати документи й презентації. До платформи входить модель розпізнавання мовлення Jais Speech, адаптована до сучасної стандартної арабської мови та діалектів країн Перської затоки і Північної Африки.

Робота з діалектами

За даними розробників, Jais Speech транскрибує сучасну стандартну арабську мову та діалекти, якими розмовляють у 19 арабських країнах. Модель також може відстежувати перехід мовця з арабської на англійську або французьку й зберігати іншомовні слова в оригінальній графіці. Система визначає діалект і здатна додавати до транскрипції арабські діакритичні знаки.

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У поєднанні з мовними моделями Jais Speech дає змогу Jais 3 приймати усні інструкції арабською чи англійською та виконувати поставлені завдання. Старший науковий співробітник Інституту фундаментальних моделей Хаонань Лі зазначив, що команді довелося окремо працювати над репрезентативністю різних регіональних форм арабської, зокрема через обмежену кількість відкритих даних щодо діалектів країн Затоки.

Оцінювання моделей

Інститут фундаментальних моделей та Inception42 оцінили моделі за набором із 24 арабомовних бенчмарків, який оприлюднили разом із моделями. За твердженням розробників, найбільша версія Jais 3 випереджає інші відкриті моделі у виконанні агентних завдань і демонструє результати на рівні найсильніших моделей у розумінні арабської мови.

Розробники також заявили, що Jais Speech показала найнижчі середні показники помилок на рівні слів і символів серед моделей, які порівнювали. Версії з 7 млрд і 32 млрд параметрів, за їхніми даними, отримали найвищі середні оцінки для арабської мови серед відкритих моделей аналогічного розміру.

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