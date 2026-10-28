В OIST створили портативний сенсор для виявлення PFAS у воді — News-Medical

Дослідники Окінавського інституту науки і технологій (OIST) створили прототип портативної платформи для виявлення пер- і поліфторалкільних речовин (PFAS) у воді без потреби надсилати зразки до спеціалізованої лабораторії. Про розробку повідомляє News-Medical.

PFAS — синтетичні хімічні речовини, стійкі до руйнування, які можуть накопичуватися у воді, ґрунті та живих організмах. Їх часто називають «вічними хімікатами». Традиційний аналіз PFAS передбачає відбір проб і їх транспортування до лабораторій, оснащених мас-спектрометрами, що потребує часу та коштів.

Синтетичні антитіла для сенсора

Пристрій використовує молекулярно-відбиткові полімери (MIP), призначені для зв’язування з цільовими молекулами PFAS. Такі полімери формують навколо потрібної речовини, після чого її видаляють. У результаті залишається структура, здатна повторно розпізнавати та захоплювати цю молекулу, тому MIP також називають синтетичними антитілами.

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Сенсор фіксує зміни електричного струму, коли молекули PFAS зв’язуються з полімерним покриттям. За даними розробників, більша зміна струму відповідає вищій концентрації речовин у зразку води. Для вимірювання не потрібні додаткові хімічні реагенти.

Прототип для PFOA та PFOS

Для прототипу дослідники методом трафаретного друку виготовили 100 одноразових електродів на повторно використаній тканині за кілька годин. Електроди покрили MIP, специфічними до PFAS, та під’єднали до доступних у продажу потенціостатів — приладів для вимірювання електричних сигналів, які можна підключати безпосередньо до смартфона або ноутбука.

Прототип налаштований на виявлення двох поширених представників цієї групи — PFOS та PFOA. Автори роботи, описаної в журналі Biosensors and Bioelectronics, зазначають, що метод виготовлення MIP є модульним: цільову молекулу можна замінити іншою речовиною з групи PFAS. Водночас вони наголосили, що технологія потребує подальшої розробки та польової валідації.

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