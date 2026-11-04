Valve змінила правила випуску ігор у Steam через затримки перевірок — Engadget

Valve оновила правила подання ігор до Steam, прагнучи скоротити чергу на перевірку нових релізів. Наразі розгляд збірок може тривати до 12 робочих днів, хоча цільовий термін компанії становить від трьох до п’яти днів, повідомляє Engadget.

Компанія пояснила, що зміни мають зменшити кількість повторних перевірок, які впливають на тривалість процедури. Розробники повинні запустити гру через Steam щонайменше на п’ять хвилин, щоб пересвідчитися, що вона працює на платформі. У Valve зазначили, що іноді отримують збірки, які ніхто не тестував безпосередньо через сервіс, хоча гра може працювати після запуску виконуваного файлу напряму.

Що мають перевірити розробники

Серед вимог — підтвердити налаштування поширених компонентів на кшталт DirectX і Visual C++, перевірити готовність досягнень і правильність шляхів збережень Steam Cloud. Також скриншоти потрібно класифікувати як знімки ігрового процесу, меню, концепт-арт або кінематографічні сцени.

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Valve повідомила, що отримала чимало звернень від розробників, які скаржилися на тривале очікування оновлених збірок для перевірки. Компанія назвала запроваджені кроки початком подальшого вдосконалення процесу рев’ю.

Затримки релізів

За даними Engadget, незалежні розробники через затримки інколи пропускають заплановані дати запуску на кілька тижнів. Розробник гри Cubic Earth structmira розповів PC Gamer, що трейлер зібрав понад 60 тисяч переглядів на YouTube, а гру понад 6 тисяч разів додали до списку бажаного. За його словами, перенесення релізу призвело до втрати набраного темпу.

Розробник 2 Left Thumbs припустив у X, що зростання часу перевірок могло збігтися з напливом низькоякісних ігор, створених із використанням ШІ. За підрахунками користувача Reddit u/ploz, 49,9% ігор, випущених у Steam у жовтні, розкривали використання ШІ-контенту. У червні майже 20% демоверсій Steam Next Fest також містили таке розкриття.

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