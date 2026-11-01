Важке нейтрино могло вплинути на перевагу матерії у Всесвіті — ScienceDaily

Дослідники з Університету Саутгемптона та Індійського технологічного інституту Канпура запропонували теоретичну модель, за якою відокремлене важке нейтрино могло вплинути на те, чому після Великого вибуху матерії залишилося більше, ніж антиматерії. Про це повідомляє ScienceDaily. Результати роботи опубліковано в журналі Physical Review Letters.

Згідно з сучасними уявленнями, у ранньому Всесвіті матерія й антиматерія виникли майже в однакових кількостях. Під час їхньої взаємодії частинки та античастинки анігілюють, вивільняючи енергію. Навіть невелика перевага матерії над антиматерією дала змогу зберегтися речовині, з якої згодом сформувалися зорі, планети й живі організми.

Тривале існування частинки

Команда зосередилася на гіпотетичному важчому родичі звичайного нейтрино — відокремленому важкому нейтрино. Через надзвичайно слабку взаємодію з іншими частинками його зазвичай вважали несуттєвим для еволюції космосу.

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Однак розрахунки авторів показали, що ця частинка могла розпадатися вкрай повільно. У міру охолодження Всесвіту після Великого вибуху вона, за припущенням дослідників, могла проіснувати досить довго, щоб тимчасово домінувати в енергетичній густині Всесвіту. Такий період міг змінити умови, за яких формувалася асиметрія між матерією та антиматерією.

Зміна температури раннього Всесвіту

Автори моделі вважають, що важке нейтрино могло змістити температуру, за якої електрони та інші лептони взаємодіяли зі своїми античастинками за участю бозона Гіггса Стандартної моделі. На думку науковців, ця температура впливає на механізм виникнення дисбалансу між матерією та антиматерією.

Співавтор дослідження Судіпта Шоу зазначив, що зміна характеру раннього розширення космосу могла залишити помітні сліди в первинних гравітаційних хвилях. Такі сигнали потенційно можуть дати змогу перевірити, чи справді запропонована частинка впливала на найперші етапи розвитку Всесвіту. Наразі це пояснення залишається теоретичним.

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