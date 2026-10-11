Вчені назвали астероїд на честь легкоатлетки Ярослави Магучіх

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Одну з малих планет Сонячної системи назвали на честь української стрибунки у висоту, олімпійської чемпіонки та світової рекордсменки Ярослави Магучіх. Небесне тіло отримало офіційну назву (57915) Mahuchikh, що зафіксовано в каталозі астероїдів WGSBN Bulletin.

Астероїд відкрили 9 березня 2002 року на горі Бігелоу в американському штаті Аризона в межах проєкту Catalina Sky Survey. Спочатку небесне тіло мало попереднє позначення 2002 EB110.

В офіційному описі назви відзначили ключові спортивні досягнення української легкоатлетки на міжнародній арені.

Зокрема, Ярослава Магучіх здобула золоту медаль у стрибках у висоту на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Того ж року спортсменка встановила світовий рекорд серед жінок, подолавши висоту 2,10 метра.

Також в описі згадана бронзова медаль Магучіх на Олімпійських іграх у Токіо, що відбулися 2021 року та були перенесені з 2020-го через пандемію COVID-19.

Астероїд (57915) Mahuchikh належить до групи троянських астероїдів Юпітера. Ці небесні тіла рухаються навколо Сонця поблизу орбіти найбільшої планети Сонячної системи.

Зокрема, Mahuchikh входить до групи L4, яку традиційно називають «греками». Це одна з двох основних груп троянських астероїдів Юпітера, розташованих поблизу його орбітальних точок Лагранжа.

Нагадаємо, Національний олімпійський комітет України визначив найкращих спортсменів вересня 2026 року. Лауреатами стали легкоатлетка Ярослава Магучіх та представник сучасного п’ятиборства Олександр Чернишев.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх розпочне підготовку до сезону 2027 року 15 жовтня. Головними змаганнями на початку нового спортивного року спортсменка визначила Чемпіонат Європи в приміщенні, який пройде 4-7 березня в іспанській Валенсії.

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