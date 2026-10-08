Вебб допоміг локалізувати рекордно далекий радіосплеск — Live Science

Астрономи за допомогою розташованої в ПАР мережі радіотелескопів MeerKAT і космічного телескопа James Webb локалізували найдальший із зафіксованих швидких радіосплесків — FRB 20240304B. Сигнал надійшов із відстані понад 10 млрд світлових років, а телескоп Webb допоміг визначити галактику-господаря, повідомляє Live Science.

Рекордний сигнал із раннього Всесвіту

Швидкі радіосплески, або FRB, — це надкороткі імпульси радіовипромінювання, які тривають лише мілісекунди. Астрономи вже зареєстрували тисячі таких подій, однак їхнє походження досі залишається незрозумілим. Нове спостереження більш ніж удвічі перевищує попередній рекорд відстані для FRB.

MeerKAT, що складається з 64 радіотелескопів, спершу зафіксував сплеск і визначив його точне положення на небі. Через значну дисперсію радіосигналу дослідники зрозуміли, що джерело розташоване дуже далеко. Водночас первинні пошуки наземними телескопами не виявили ймовірної галактики-господаря, оскільки вона була надто тьмяною.

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Тьмяна галактика-господар

Для подальших спостережень команда отримала час на телескопі James Webb у межах програми термінових спостережень. Камера ближнього інфрачервоного діапазону зафіксувала слабку галактику майже точно в місці, де очікували знайти господаря радіосплеску. Спектрограф телескопа виявив спектральні ознаки водню та кисню, що дало змогу визначити червоне зміщення приблизно 2,15.

Це означає, що галактику видно такою, якою вона була, коли вік Всесвіту становив близько 3 млрд років — приблизно п’яту частину нинішнього віку. За спостереженнями, галактика менша, ніж очікували науковці, містить мало елементів важчих за водень і гелій та активно формує зорі.

Дослідники припускають, що FRB 20240304B міг бути пов’язаний із магнетаром — надзвичайно магнітним ядром зорі, що залишається після вибуху наднової. Молодий вік галактики та активне зореутворення підтримують ідею, що принаймні частину FRB можуть породжувати магнетари. Команда планує й надалі поєднувати дані наземних радіотелескопів і James Webb для пошуку нових радіосплесків.

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