Верхній басейн Колорадо втратив майже вдвічі більше підземних вод — Live Science

У США під час посухи 2020–2022 років Верхній басейн річки Колорадо втратив близько 17,5 кубічного кілометра підземних вод, тоді як втрати Нижнього басейну становили приблизно 9,4 кубічного кілометра. Такий результат став несподіваним, адже Верхній басейн традиційно вважали стійкішим до тривалих посушливих періодів через більшу кількість опадів і снігопадів у Скелястих горах, повідомляє Live Science.

Дані супутників і гідрологічних спостережень

Автори дослідження, опублікованого 13 жовтня у журналі Water Resources Research, оцінили виснаження підземних вод у басейні Колорадо за 2004–2023 роки. Вони використали супутникові та гідрологічні дані про поверхневі води, вологість ґрунту, запаси води у снігу, а також спостереження місій Gravity Recovery and Climate Experiment і GRACE Follow-On.

За весь період дослідження басейн річки Колорадо втратив 58,3 кубічного кілометра підземних вод. Науковці встановили, що виснаження тривало впродовж двох десятиліть, але прискорилося у 2019 році. На думку першої авторки роботи, докторантки з геонаук Virginia Tech Естер Оєделе, головною причиною прискорення стала трирічна посуха, що почалася у 2020 році: вона зменшила сніговий покрив у Скелястих горах, посилила випаровування та збільшила потребу у воді.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Різна залежність від поверхневих вод

До Верхнього басейну належать частини штатів Колорадо, Нью-Мексико, Юта та Вайомінг; до Нижнього — частини Невади, Каліфорнії й Аризони. У Нижньому басейні природне поповнення запасів підземних вод є меншим через нижчий рівень опадів і снігопадів. Водночас там вищі темпи випаровування та значний попит на воду: у Нижньому басейні живе близько 30 мільйонів із 40 мільйонів людей, які залежать від річки Колорадо.

Дослідники також проаналізували зв’язок між поверхневими й підземними водами. У Верхньому басейні рівні підземних вод змінювалися в одному напрямку з поверхневими, але з невеликою затримкою. Це може свідчити про скорочення поповнення водоносних горизонтів і посилення відкачування води під час посухи. У Нижньому басейні цей зв’язок виявився слабшим і складнішим: у деяких випадках втрати підземних вод передували спаду поверхневих вод. За словами Оєделе, це може свідчити, що виснаження пов’язане не лише з дефіцитом поверхневих вод, а й із постійним надмірним використанням підземних вод.

Читай нас у