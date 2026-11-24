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22 листопада у п'ятому випуску 14-го сезону шоу «Голос країни» між тренерами виникла суперечка через використання штучного інтелекту в музиці. Учасниця проєкту Оксана Петрова виконала композицію «Червоний мак», створену за допомогою нейромереж. Артем Пивоваров та Тіна Кароль розкритикували вибір пісні, натомість Наталія Могилевська підтримала конкурсантку.

Подібні скандали вже кілька років виникають у світовій індустрії розваг. Згенеровані нейромережами музиканти потрапляють до міжнародних чартів, голлівудські режисери використовують ШІ для обробки голосів акторів, а розробники відеоігор — для створення графіки та озвучування персонажів.

UA.News розповідає про найбільш резонансні скандали навколо використання штучного інтелекту в попкультурі, економічні переваги технології для виробників контенту та ставлення аудиторії до творчості нейромереж.

Heart on My Sleeve: як нейромережа підробила голоси Drake та The Weeknd

У квітні 2023 року анонімний автор під псевдонімом Ghostwriter977 опублікував композицію Heart on My Sleeve, у якій звучали голоси двох популярних канадських виконавців — Drake та The Weeknd.

Пісня нагадувала повноцінну колаборацію артистів. У ній відтворили характерні особливості їхніх голосів, манеру виконання та стилістику композицій. Однак жоден із музикантів не брав участі в записі — їхній вокал імітували за допомогою штучного інтелекту.

Автор просував композицію через TikTok, а згодом вона з'явилася на Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, SoundCloud та інших музичних платформах.

За даними Книги рекордів Гіннеса, до моменту видалення композиція зібрала близько 600 тис. прослуховувань на Spotify, 15 млн переглядів у TikTok та ще кілька мільйонів на інших платформах.

Проти поширення пісні виступила Universal Music Group, яка представляє інтереси Drake та The Weeknd. Компанія порушила питання використання захищених авторським правом записів для навчання нейромереж та несанкціонованого відтворення голосів артистів.

17 квітня 2023 року композицію почали видаляти зі стримінгових сервісів. Однак її копії продовжували поширюватися в соціальних мережах.

The Velvet Sundown: як неіснуючий музичний гурт зібрав мільйони прослуховувань

У червні 2025 року на музичних платформах з'явився гурт The Velvet Sundown, який виконував музику в стилі психоделічного та фолк-року 1970-х років.

Колектив мав фотографії учасників, біографію, оформлення альбомів та сторінки у соціальних мережах. Зовні The Velvet Sundown практично не відрізнявся від звичайного незалежного гурту.

Протягом короткого періоду проєкт випустив кілька музичних релізів та почав набирати популярність завдяки рекомендаціям стримінгових платформ. Однак слухачі помітили низку дивних деталей. Учасники колективу не мали відомої історії музичної діяльності, інформації про концерти чи попередні проєкти. Фотографії гурту також мали характерні ознаки генерації нейромережами.

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Спочатку представники The Velvet Sundown заперечували звинувачення. Згодом на офіційних сторінках проєкту підтвердили використання штучного інтелекту та почали позиціонувати колектив як експеримент на перетині музики й технологій.

За даними The Guardian, гурт зібрав понад мільйон прослуховувань на Spotify лише за кілька тижнів. На відміну від історії з Drake та The Weeknd, творці The Velvet Sundown не використовували популярність конкретних знаменитостей. Вони створили новий музичний бренд із вигаданими учасниками, власним звучанням та історією.

Для творців такого проєкту відпадає потреба в утриманні постійного складу музикантів, організації репетицій, проведенні фотосесій та частині студійних робіт. Однак фактичні витрати The Velvet Sundown та доходи від прослуховувань не розголошувалися.

Xania Monet: як створена штучним інтелектом співачка отримала багатомільйонний контракт

Восени 2025 року одним із найбільш обговорюваних музичних проєктів стала віртуальна R&B-виконавиця Xania Monet. За проєктом стоїть американська поетеса та авторка пісень Теліша Ніккі Джонс із Міссісіпі. Для перетворення власних текстів на музичні композиції вона використовувала генеративний сервіс Suno, який дозволяє створювати мелодії, аранжування та вокальні партії.

На музичних платформах Xania Monet представлена як співачка із власним візуальним образом, репертуаром та впізнаваним голосом. Популярність проєкту привернула увагу представників музичної індустрії. У вересні 2025 року компанія Hallwood Media, яку очолює колишній керівник Interscope Records Ніл Джейкобсон, уклала з проєктом багатомільйонну угоду. За інформацією Forbes, її вартість становила близько $3 млн. Повні умови контракту публічно не розкривалися.

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Згодом композиція How Was I Supposed to Know? очолила рейтинг R&B Digital Song Sales та потрапила на 30-ту сходинку Adult R&B Airplay. За даними Billboard, Xania Monet стала першим відомим ШІ-виконавцем, який отримав достатню кількість ротацій на радіостанціях для потрапляння до радіочарту видання.

Успіх віртуальної співачки спричинив дискусію щодо майбутнього музичної індустрії. Незалежні виконавці роками працюють над розвитком вокальних здібностей, записують композиції, шукають продюсерів та намагаються отримати контракт із лейблом. У випадку Xania Monet значну частину цього виробничого процесу виконували нейромережі.

Таємне вторгнення: як Marvel розлютила художників використанням ШІ

21 червня 2023 року на стримінговій платформі Disney+ відбулася прем'єра серіалу Marvel «Таємне вторгнення», головну роль у якому виконав Семюел Джексон.

Одразу після виходу першого епізоду увагу глядачів привернула вступна заставка. Вона складалася з деформованих людських облич, силуетів персонажів та міських пейзажів, які поступово трансформувалися один в одного.

Виконавчий продюсер та режисер серіалу Алі Селім підтвердив, що під час створення заставки використовували генеративний штучний інтелект. За задумом авторів, нестандартний візуальний стиль відповідав сюжету про іншопланетян-скруллів, здатних змінювати зовнішність та маскуватися під людей.

Однак художники й аніматори розкритикували рішення Marvel. Серед незадоволених був навіть Джефф Сімпсон, який працював над візуальними концепціями самого серіалу. Критики наголошували, що одна з найбільших розважальних компаній світу має достатньо ресурсів для залучення професійних художників.

На той момент у Голлівуді вже тривав страйк сценаристів, однією з причин якого були побоювання щодо заміни працівників генеративними технологіями.

Після розголосу компанія Method Studios, відповідальна за створення заставки, виступила із заявою. У студії пояснили, що над проєктом працювала команда спеціалістів, а спеціально розроблені ШІ-інструменти використовували для створення окремих особливостей персонажів та їхніх рухів. Компанія також запевнила, що через застосування технології художники не втратили роботу.

Marvel та Method Studios не повідомляли, скільки коштувало створення заставки та чи дозволило використання нейромереж скоротити виробничі витрати.

Пізня ніч із дияволом: як три зображення спричинили заклики до бойкоту фільму

У березні 2024 року в широкий прокат вийшов австралійський фільм жахів «Пізня ніч із дияволом» режисерів Коліна та Кемерона Кернсів.

Головну роль у стрічці виконав Девід Дастмалчян. За сюжетом він грає ведучого американського телевізійного шоу 1970-х років, який намагається підвищити рейтинги програми, запросивши до студії гостей, пов'язаних із надприродними явищами.

Для відтворення атмосфери тогочасного телебачення команда створила спеціальні заставки, графічні вставки, декорації та рекламні матеріали. 19 березня 2024 року один із користувачів платформи Letterboxd звернув увагу на можливе використання згенерованих нейромережами ілюстрацій. Особливу увагу привернула стилізована тематична заставка із зображенням скелета.

Інформація швидко поширилася в соціальних мережах. Частина глядачів почала занижувати оцінки фільму на Letterboxd та закликати інших шанувальників жанру відмовитися від його перегляду.

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Після розголосу режисери підтвердили використання штучного інтелекту. За їхніми словами, команда експериментувала з трьома статичними зображеннями, які додатково відредагували та використали як короткі графічні вставки.

Режисери також наголосили, що над візуальним оформленням фільму працювали професійні художники та дизайнери, які відтворювали естетику 1970-х років.

Однак навіть обмежене використання технології викликало значне невдоволення. Критики вважали, що створення трьох ілюстрацій можна було доручити художникам, а застосування ШІ було необов'язковим.

Попри заклики до бойкоту, стрічка отримала позитивні відгуки професійних кінокритиків. Скандал навколо згенерованих зображень не зупинив її прокат.

«Бруталіст»: як використання української ШІ-технології спричинило скандал перед «Оскаром»

У січні 2025 року в центрі дискусії щодо застосування штучного інтелекту опинилася історична драма «Бруталіст» режисера Брейді Корбета.

Стрічка розповідає історію угорського архітектора єврейського походження Ласло Тота, який після Другої світової війни емігрує до США. Головні ролі у фільмі виконали Едрієн Броуді та Фелісіті Джонс.

Скандал розпочався після інтерв'ю монтажера фільму Давіда Янчо, який розповів про використання технологій української компанії Respeecher під час постпродакшену. Оскільки персонажі Броуді та Джонс мають угорське походження, акторам потрібно було переконливо вимовляти фрази цією мовою. Попри підготовку та роботу з викладачами, окремі звуки залишалися складними для вимови.

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Янчо, який сам є носієм угорської мови, допоміг команді скоригувати відповідні фрагменти. Для цього використовували технологію Respeecher, яка дозволила поєднати особливості правильної вимови з оригінальними голосами акторів.

Після публікації інтерв'ю частина представників кіноіндустрії та глядачів поставила під сумнів доцільність присудження акторам престижних нагород за виконання, яке додатково обробляли за допомогою нейромереж.

Режисер Брейді Корбет пояснив, що технологію використовували лише для редагування окремих звуків в угорськомовних діалогах. Саму акторську гру, емоції та основну частину мовлення не замінювали штучним інтелектом.

Це також підтвердила компанія Respeecher, зазначивши, що її технологія допомогла вдосконалити вимову зі збереженням оригінального виконання акторів.

Попри скандал, «Бруталіст» отримав десять номінацій на премію «Оскар» та здобув три нагороди — за найкращу чоловічу роль, операторську роботу та оригінальну музику.

Едрієн Броуді отримав другий «Оскар» у своїй кар'єрі.

Call of Duty: Black Ops 6 — як гравці звинуватили Activision в економії на художниках

У жовтні 2024 року компанія Activision випустила Call of Duty: Black Ops 6 — чергову частину однієї з найприбутковіших ігрових франшиз у світі. Перші масштабні суперечки щодо використання генеративного штучного інтелекту виникли в грудні 2024 року після виходу оновлення Season 1 Reloaded.

Разом із новим контентом у грі з'явився завантажувальний екран із зображенням зомбі в костюмі Санта-Клауса, якого називали Necroclaus. Гравці помітили, що персонаж мав шість пальців на правій руці, неприродне положення іншої руки та дивні деталі подарункових коробок.

Подібні помилки вважалися характерними для генераторів зображень. Згодом користувачі почали знаходити схожі недоліки й в інших графічних матеріалах гри. Протягом кількох місяців Activision не надавала детальних пояснень щодо походження відповідних зображень.

Однак 25 лютого 2025 року, як повідомляє Video Games Chronicle, на сторінці Call of Duty у Steam з'явилося офіційне попередження про застосування генеративного штучного інтелекту для створення окремих внутрішньоігрових матеріалів.

При цьому компанія не уточнила, які саме зображення або інші елементи створювали за допомогою нейромереж.

Особливе невдоволення гравців викликала бізнес-модель Activision. Стандартне видання Black Ops 6 на момент релізу коштувало близько $70, а додатковий дохід компанія отримувала від продажу бойових перепусток, косметичних предметів та інших внутрішньоігрових покупок.

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Гравці вважали, що використання генеративного контенту у великобюджетному проєкті не відповідає рівню його вартості, особливо якщо зображення містять очевидні графічні помилки.

Для Activision та інших великих видавців генеративні технології можуть бути особливо вигідними під час виробництва сезонного контенту. Онлайн-ігри потребують регулярного випуску сотень нових графічних матеріалів, а автоматизація частини цього процесу дозволяє скоротити навантаження на команди художників.

Fortnite: як цифровий голос Дарта Вейдера призвів до конфлікту з профспілкою акторів

16 травня 2025 року компанія Epic Games представила у Fortnite інтерактивну версію Дарта Вейдера — одного з найбільш упізнаваних персонажів франшизи «Зоряні війни».

На відміну від звичайних ігрових персонажів, які використовують обмежений набір заздалегідь записаних реплік, Дарт Вейдер міг підтримувати розмову з гравцями в режимі реального часу, відповідати на їхні запитання та коментувати події у грі.

Для відтворення голосу персонажа використовували цифрову копію голосу Джеймса Ерла Джонса — американського актора, який озвучував Дарта Вейдера протягом десятиліть та помер у вересні 2024 року.

Проєкт реалізували за погодженням із родиною актора та правовласниками франшизи. Родина підтримала можливість зберегти впізнаваний голос персонажа для наступних поколінь.

Однак уже 19 травня американська профспілка акторів SAG-AFTRA оголосила про подання скарги до Національної ради з трудових відносин США.

Претензії організації стосувалися компанії Llama Productions, яка, за твердженням профспілки, замінила роботу акторів озвучування генеративними технологіями без попереднього повідомлення та переговорів щодо відповідних умов.

SAG-AFTRA наголосила, що не виступає проти права родини Джеймса Ерла Джонса розпоряджатися його цифровим голосом. Однак раніше до озвучування Дарта Вейдера у відеоіграх залучали інших професійних акторів, які відтворювали характерну манеру мовлення персонажа.

Використання генеративного ШІ могло позбавити таких виконавців майбутніх замовлень.

Для розробників відеоігор технологія відкриває можливість створювати персонажів із практично необмеженою кількістю реплік. Замість запису тисяч варіантів діалогів у студії компанія може використовувати систему, яка генерує відповіді безпосередньо під час гри.

Однак саме ця можливість стала причиною конфлікту між представниками ігрової індустрії та акторами озвучування.

Як американський музикант заробив понад $8 млн на згенерованих композиціях і фальшивих прослуховуваннях

У вересні 2024 року Міністерство юстиції США повідомило про кримінальну справу проти музиканта Майкла Сміта зі штату Північна Кароліна, який організував масштабну схему отримання незаконних виплат від стримінгових платформ.

Протягом 2017–2024 років Сміт штучно збільшував кількість прослуховувань музичних композицій, розміщених на Spotify, Apple Music, Amazon Music та інших сервісах. Згодом він почав використовувати штучний інтелект для масового виробництва музики. За матеріалами справи, йшлося про сотні тисяч композицій, які завантажували на стримінгові платформи.

При цьому основну частину прослуховувань забезпечувала не реальна аудиторія, а автоматизовані системи. За ці прослуховування платформи нараховували авторські відрахування.

За даними Міністерства юстиції США, завдяки шахрайській схемі Сміт отримав понад $8 млн. 19 березня 2026 року він визнав провину, а 6 жовтня суд засудив його до 18 місяців ув'язнення.

Скільки грошей дозволяє економити штучний інтелект у музиці, кіно та відеоіграх

Однією з головних причин поширення генеративного штучного інтелекту в індустрії розваг є можливість скоротити виробничі витрати. Для запису традиційної музичної композиції можуть знадобитися послуги композитора, аранжувальника, вокаліста, музикантів, звукорежисера та оренда студії.

Водночас генеративний сервіс Suno дозволяє створювати композиції з музичним супроводом та вокалом протягом кількох хвилин. Вартість його основних платних тарифів становить $10 та $30 на місяць без урахування знижок.

У кіноіндустрії нейромережі використовують для створення концепт-артів, розкадрування, дубляжу, обробки голосів та візуальних ефектів. У відеоіграх — для генерації текстур, ілюстрацій, діалогів персонажів, програмного коду та рекламних матеріалів.

У грудні 2024 року Міжнародна конфедерація товариств авторів і композиторів (CISAC) та консалтингова компанія PMP Strategy оприлюднили дослідження економічного впливу генеративного ШІ на творчі індустрії.

До 2028 року автори музичних творів ризикують втратити 24% своїх доходів, а доходи авторів аудіовізуального контенту можуть скоротитися на 21%. Найбільш вразливими можуть стати сегменти, у яких замовникам не принципово, хто саме створив кінцевий продукт. Зокрема, це фонова музика для закладів, рекламні ілюстрації, озвучування коротких відео та стокові зображення.

При цьому застосування ШІ не означає автоматичного скорочення всього бюджету фільму або відеогри. Згенеровані матеріали часто потребують додаткового редагування, а компаніям необхідно враховувати витрати на ліцензування технологій та перевірку якості.

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