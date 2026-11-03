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Об'єднані Арабські Емірати, які десятиліттями заробляли на видобутку та експорті нафти, дедалі активніше інвестують у штучний інтелект. Країна вкладає кошти в будівництво дата-центрів, співпрацює з американськими технологічними корпораціями та намагається стати одним із ключових центрів світової ШІ-індустрії.

2 листопада 2026 року державна нафтогазова компанія ADNOC, технологічна група G42 та американська OpenAI оголосили про стратегічне партнерство. Компанії планують використовувати передові моделі штучного інтелекту для управління нафтовидобутком, аналізу родовищ, логістики та ухвалення комерційних рішень. Одночасно інвестиційні структури Абу-Дабі уклали нові домовленості з розробником ChatGPT щодо фінансової аналітики та впровадження ШІ в державне управління.

Ці угоди стали черговим етапом технологічної трансформації Перської затоки. ОАЕ та Саудівська Аравія вже залучили до власних проєктів OpenAI, Microsoft, NVIDIA, Google та інших технологічних гігантів. Державні інвестиційні фонди регіону фінансують американську ШІ-інфраструктуру, тоді як на Близькому Сході планують будувати дата-центри потужністю в тисячі мегаватів.

UA.News розповідає, чому нафтові монархії роблять ставку на штучний інтелект, як енергетика перетворюється на конкурентну перевагу, хто фінансує найбільші проєкти та які ризики можуть завадити країнам Перської затоки стати новими центрами цифрової економіки.

Що передбачає нова угода OpenAI з нафтовою компанією ADNOC

2 листопада в Абу-Дабі відкрилася міжнародна енергетична конференція ADIPEC 2026, під час якої ADNOC, OpenAI та G42 оголосили про багаторічну співпрацю. Підписання відбулося в присутності спадкоємного принца Абу-Дабі шейха Халеда бін Мохамеда бін Заєда Аль Нахаяна, який також зустрівся з генеральним директором OpenAI Семом Альтманом.

Згідно з повідомленням ADNOC, компанія стане першим представником енергетичної галузі, який використовуватиме платформу OpenAI Frontier для координації складних виробничих і комерційних процесів.

Основна ідея полягає в об'єднанні раніше відокремлених систем. Сьогодні планування нафтовидобутку, аналіз родовищ, розрахунок витрат, транспортування сировини та її продаж можуть здійснюватися різними командами за допомогою різних програм. Нова система має допомогти враховувати ці фактори одночасно.

Наприклад, під час планування розробки родовища штучний інтелект аналізуватиме геологічні дані, характеристики свердловин, інфраструктуру, витрати на буріння та очікувану вартість продукції. У компанії розраховують, що підготовка комплексних планів, яка раніше могла займати місяці, скоротиться до кількох годин.

Інший напрям передбачає оцінювання економічної вартості нафти ще до її видобутку. ШІ-агенти зможуть зіставляти інформацію про світовий попит, ціни, завантаженість переробних підприємств, транспортні витрати та потенційну прибутковість операцій.

При цьому контроль за важливими рішеннями залишатиметься за фахівцями. Штучний інтелект має стати інструментом для швидшого оцінювання різних сценаріїв.

ADNOC уже кілька років впроваджує подібні технології. Одним із головних проєктів стала система ENERGYai, розроблена спільно з компанією AIQ. В її основі лежить мовна модель із 70 млрд параметрів, яка використовує понад 50 років накопичених компанією даних.

За даними ADNOC, компанія має понад 200 застосувань штучного інтелекту та 70 сценаріїв використання робототехніки, які вже впроваджені або перебувають у розробці. Її центр управління операціями в реальному часі об'єднує інформацію з понад 120 бурових установок.

ШІ застосовують і для прогнозування несправностей. Якщо система вчасно виявляє незвичайну вібрацію обладнання, зміну тиску або інші відхилення, персонал може перевірити проблему до того, як вона призведе до аварії.

Чому нафтові країни Перської затоки інвестують у штучний інтелект

Нафта протягом десятиліть забезпечувала країнам Перської затоки величезні доходи. Завдяки експорту енергоносіїв ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар та інші держави регіону створили великі інвестиційні фонди, розбудували інфраструктуру та почали вкладати капітал у міжнародний бізнес.

Однак залежність від енергетичного експорту має свої ризики. Доходи змінюються разом зі світовими цінами на нафту, а розвиток електротранспорту та відновлюваної енергетики створює невизначеність щодо майбутнього попиту.

Саме тому ОАЕ протягом тривалого часу розвивають фінансові послуги, авіацію, туризм, логістику та цифрову економіку. Штучний інтелект став одним із нових напрямів цієї стратегії.

Створення ШІ-інфраструктури дозволяє одночасно розвивати кілька галузей. Будівництво дата-центрів потребує електростанцій, систем охолодження, телекомунікацій, інженерів і фахівців із кібербезпеки. Після запуску такі об'єкти можуть обслуговувати міжнародні компанії та державні установи. У результаті енергія, яку раніше переважно експортували у вигляді нафти й газу, стає одним із ресурсів для виробництва цифрових послуг.

Проте самих грошей та доступу до електроенергії недостатньо. Для конкурентної ШІ-індустрії також потрібні сучасні процесори, програмне забезпечення, дослідження, кваліфіковані кадри та клієнти. Тому країни Перської затоки залучають міжнародних партнерів, які вже мають необхідні технології.

Подібну стратегію реалізує Саудівська Аравія. У травні 2025 року її державний інвестиційний фонд Public Investment Fund створив компанію HUMAIN для розвитку ШІ-інфраструктури та власних моделей. Згодом HUMAIN і NVIDIA домовилися про створення обчислювальних комплексів потужністю до 500 мегаватів протягом п'яти років. Перший етап передбачав використання 18 тисяч процесорів NVIDIA GB300.

Таким чином, між ОАЕ та Саудівською Аравією формується конкуренція за інвестиції, сучасне обладнання, міжнародні компанії та фахівців. Обидві держави намагаються перетворити накопичені нафтові доходи на нові джерела економічного зростання.

Хто фінансує розвиток штучного інтелекту в ОАЕ

Однією з особливостей технологічної стратегії Абу-Дабі є участь великих інвестиційних структур, пов'язаних із державою.

Mubadala Investment Company — суверенний інвестиційний фонд, який вкладає кошти в різні галузі по всьому світу. За результатами 2025 року обсяг активів під його управлінням досяг приблизно $385 млрд. Це активи всього портфеля фонду, а не сума, спрямована виключно на штучний інтелект.

2 листопада Mubadala, OpenAI та Inception42 домовилися співпрацювати у сфері інвестиційної аналітики. Передові моделі планують використовувати для пошуку перспективних можливостей, аналізу фінансової інформації та оцінювання ризиків.

Окрему роль відіграє фонд MGX, створений в Абу-Дабі для інвестицій у штучний інтелект та пов'язану інфраструктуру. Він став одним із початкових інвесторів масштабного американського проєкту Stargate поряд з OpenAI, SoftBank та Oracle.

Ще одним ключовим учасником є технологічна група G42. Вона працює у сфері штучного інтелекту, хмарних обчислень та цифрової інфраструктури, а також бере участь у створенні великих дата-центрів.

У квітні 2024 року Microsoft оголосила про інвестицію $1,5 млрд у G42. Домовленість передбачала співпрацю у використанні хмарної платформи Azure та розвитку ШІ-рішень.

Таким чином, в Абу-Дабі сформувалася система, у якій різні структури виконують окремі функції. Одні забезпечують фінансування, інші будують інфраструктуру, а міжнародні партнери постачають передові технології.

ОАЕ також намагаються використовувати штучний інтелект у державному управлінні. 2 листопада уряд Абу-Дабі та OpenAI оголосили про запуск ініціативи Machine-Readable Government. Вона передбачає переведення окремих нормативних документів та адміністративних процедур у формат, з яким можуть працювати ШІ-системи.

Перший пілотний проєкт уже працює у сфері контролю імпорту харчових продуктів. У перспективі такі рішення можуть використовувати для перевірки документів, обробки заявок та прискорення адміністративних процедур.

Stargate UAE: як в ОАЕ будують один із найбільших дата-центрів світу

Найпомітнішим прикладом технологічних амбіцій країни став проєкт Stargate UAE, оголошений у травні 2025 року. Його реалізують G42, OpenAI, Oracle, NVIDIA, Cisco та SoftBank.

Початкова домовленість передбачала створення в Абу-Дабі великого комплексу інфраструктури для штучного інтелекту з потенційною потужністю до 5 гігаватів. Усередині нього планували розмістити обчислювальний кластер Stargate UAE потужністю 1 гігават.

Один гігават дорівнює тисячі мегаватів. Такі показники характеризують масштаб енергетичної та обчислювальної інфраструктури, необхідної для роботи серверів. Згідно з початковим планом OpenAI, перші 200 мегаватів потужностей мали запрацювати у 2026 році. Водночас заявлені 5 гігаватів не означають, що весь комплекс уже побудовано чи підключено до електромережі.

Партнери планують використовувати сучасні процесори NVIDIA та обладнання для високошвидкісного обміну даними, необхідне для навчання й використання великих мовних моделей.

У разі успішного запуску обчислювальні потужності в Абу-Дабі зможуть обслуговувати клієнтів з інших країн, зокрема державні установи, наукові організації та міжнародні компанії.

Однак інфраструктурний бізнес не гарантує прибутку. Великі дата-центри потребують значних початкових інвестицій, а їхня економічна ефективність залежить від завантаженості серверів, цін на електроенергію та попиту на ШІ-послуги.

Показовим є досвід США, де окремі проєкти дата-центрів уже стикаються із затримками та спротивом місцевих громад. Навіть за наявності фінансування будівництво може зупинитися через питання інфраструктури та впливу на довкілля.

Чому електроенергія стає головним ресурсом для розвитку ШІ

Ще кілька років тому головну увагу в перегонах штучного інтелекту приділяли алгоритмам, даним і розробникам. Тепер дедалі важливішим фактором стає фізична інфраструктура, насамперед доступ до стабільного електропостачання.

Великі мовні моделі потребують тисяч спеціалізованих процесорів, які працюють одночасно. Навчання таких систем може тривати тижнями або місяцями, а після завершення електроенергія потрібна для обробки запитів мільйонів користувачів.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, споживання електроенергії дата-центрами у світі може зрости приблизно з 485 терават-годин у 2025 році до 950 терават-годин у 2030-му. Попит з боку дата-центрів, орієнтованих саме на ШІ, може збільшуватися ще швидше.

Хоча частка дата-центрів у загальному світовому енергоспоживанні поки порівняно невелика, їхня концентрація в окремих регіонах створює навантаження на місцеві мережі.

У США енергетики вже стикалися з випадками, коли одночасне відключення великих серверних комплексів створювало ризики для стабільності електромережі. Проблема полягає не лише у виробництві достатньої кількості електроенергії. Необхідно також побудувати лінії електропередач, встановити трансформатори, забезпечити резервні джерела живлення та підготувати мережі до різких змін навантаження.

Саме тут країни Перської затоки бачать одну зі своїх конкурентних переваг. Вони мають значні енергетичні ресурси, можливість фінансувати нову генерацію та державні механізми координації великих інфраструктурних проєктів. При цьому нафту не варто ототожнювати з основним джерелом електроенергії для дата-центрів. В ОАЕ значну роль у виробництві електрики відіграють природний газ, атомна енергетика та сонячні електростанції.

Країна має діючу атомну електростанцію «Барака» з чотирма реакторами. Її встановлена потужність перевищує 5 гігаватів, а виробіток забезпечує приблизно чверть електроспоживання ОАЕ. Атомна енергетика важлива для дата-центрів, оскільки вони потребують електропостачання цілодобово. Сонячні електростанції забезпечують енергію вдень, проте для безперервної роботи серверів необхідні додаткові джерела генерації або накопичувачі.

Ще одним фактором є клімат. Високі температури в країнах Перської затоки ускладнюють охолодження обладнання, що збільшує витрати на інженерні системи. Тому наявність дешевих енергоносіїв сама по собі не гарантує низької собівартості обчислень. Важливими залишаються ефективність охолодження та надійність електромереж.

Чому США зацікавлені в арабських інвестиціях у штучний інтелект

Співпраця американських технологічних корпорацій з країнами Перської затоки має не лише економічне, а й політичне значення. Розробка передових моделей потребує дедалі більших капіталовкладень. Компанії витрачають десятки мільярдів доларів на процесори, серверні комплекси, енергетичне обладнання та підготовку фахівців.

Витрати найбільших технологічних корпорацій на розвиток ШІ вже вимірюються сотнями мільярдів доларів. Для американських компаній суверенні фонди ОАЕ та Саудівської Аравії є джерелом великого довгострокового капіталу. Арабські інвестори, своєю чергою, отримують доступ до перспективної технологічної індустрії.

Показовим прикладом став американський Stargate, про який OpenAI, SoftBank, Oracle та MGX оголосили в січні 2025 року. Початковий план передбачав інвестиції до $500 млрд протягом чотирьох років у розвиток ШІ-інфраструктури в США.

Цю суму важливо розглядати як оголошений інвестиційний намір, а не як уже витрачені кошти. Реальне освоєння капіталу залежить від будівництва об'єктів та укладення контрактів. Водночас Вашингтон зацікавлений у тому, щоб американські технологічні компанії залишалися головними партнерами країн Перської затоки.

Особливе значення мають сучасні процесори NVIDIA, які можуть використовуватися не тільки для цивільних, а й для оборонних технологій. Через це постачання найпотужніших компонентів часто потребує американських експортних дозволів.

Фактично ШІ-інфраструктура стає частиною конкуренції між технологічними центрами світу. Країнам Перської затоки доводиться балансувати між міжнародними партнерствами та вимогами безпеки держав, які контролюють доступ до передових технологій.

Як війна на Близькому Сході змусила переглянути плани будівництва дата-центрів

Попри великі інвестиції, країни Перської затоки стикаються з проблемою, яку неможливо вирішити лише закупівлею сучасних процесорів. Йдеться про фізичну безпеку критичної інфраструктури.

Після іранських ракетних і дронових атак у 2026 році питання захисту дата-центрів набуло особливого значення. Великі серверні комплекси залежать від безперервного електропостачання, охолодження та зв'язку, а пошкодження навіть одного важливого елемента може зупинити значну частину потужностей.

11 вересня Reuters повідомило з посиланням на шість обізнаних джерел, що влада ОАЕ переглядає плани будівництва великого ШІ-кампусу потужністю до 5 гігаватів. Початкова концепція передбачала концентрацію інфраструктури на одному майданчику поблизу Абу-Дабі. Однак тепер розглядається можливість розміщення дата-центрів у різних частинах країни.

Серед варіантів захисту називали будівництво окремих об'єктів під землею, використання стійкіших конструкцій, встановлення додаткових систем протиповітряної оборони та створення резервних систем електроживлення й охолодження.

Перша черга Stargate UAE мала продовжувати будівництво, хоча частину її характеристик могли змінити. G42 заявляла, що реалізація проєкту триває за графіком, але деталі інфраструктури постійно переглядаються відповідно до вимог безпеки.

Ця ситуація показує нову особливість ШІ-індустрії: великі дата-центри стають стратегічними об'єктами, захист яких потребує підходів, характерних для електростанцій та військової інфраструктури.

Водночас великі інвестиції ще не гарантують появи самостійного технологічного центру. Для цього необхідно створити середовище, у якому працюватимуть розробники, дослідники, виробники обладнання, хмарні оператори та компанії-клієнти.

Окреме питання — економічна віддача. Серверне обладнання поступово застаріває, процесори коштують дорого, а електроенергію та обслуговування потрібно оплачувати незалежно від завантаженості потужностей.

Саме тому ОАЕ намагаються не обмежуватися роллю інвестора. Країна прагне одночасно стати великим замовником ШІ-рішень, постачальником інфраструктури та партнером провідних технологічних корпорацій.

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