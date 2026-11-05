Відео: Bayraktar TB2 випробували як носій 16 FPV-дронів

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Турецька компанія Baykar випробувала ударний безпілотник Bayraktar TB2 у ролі носія 16 FPV-дронів-камікадзе Skydagger. Під час тестування два малі безпілотники відокремилися від материнської платформи та уразили визначені цілі. Крім запуску, TB2 виконував функцію повітряного ретранслятора зв’язку для керування FPV-дронами.

4 листопада Baykar оприлюднила відео випробування під назвою «16 x FPV Drone Drop Test». На опублікованих кадрах показано, як Bayraktar TB2 виступає платформою для запуску 16 FPV-камікадзе Skydagger.

За даними компанії, безпілотник злетів із Центру льотної підготовки та випробувань у Кешані, що на північному заході Туреччини.

На випробувальному майданчику від TB2 відокремили два FPV-дрони. Після запуску материнський безпілотник продовжив виконувати роль повітряного ретранслятора: наземні оператори використовували його для передавання сигналу та керування малими дронами, які в результаті уразили визначені цілі.

У Baykar зазначають, що середня дальність застосування FPV-дронів на полі бою становить близько 15 км. Інтеграція таких безпілотників із Bayraktar TB2, за твердженням розробника, дає змогу атакувати цілі на значно більших відстанях.

Водночас компанія не уточнила, коли саме відбувалися випробування та що сталося з рештою 14 FPV-дронів.

Контейнер для запуску безпілотників під назвою DAGGER POD розробила компанія Skydagger. Він розрахований на розміщення 16 FPV-дронів і має модульну конструкцію, завдяки якій його можна адаптувати до різних платформ.

На офіційному сайті Baykar Bayraktar TB2 характеризують як безпілотну платформу класу MALE — середньої висоти та великої тривалості польоту.

Основні характеристики Bayraktar TB2:

розмах крил — 12 метрів;

корисне навантаження — до 150 кг;

максимальна злітна маса — 700 кг;

тривалість польоту — понад 18 годин.

У Baykar також заявляють, що компанія уклала експортні угоди щодо постачання Bayraktar TB2 із 36 країнами світу.

Про це повідомляє Baykar в Instagram.

Раніше турецька оборонна компанія Aselsan продемонструвала в центральній Туреччині системи радіоелектронної боротьби та радіолокаційне обладнання, інтегровані на безпілотники Bayraktar TB2 компанії Baykar.

Турецька компанія Baykar успішно провела унікальне випробування безпілотного апарата Bayraktar Kızılelma, який здатний уражати повітряні цілі за допомогою ракет класу «повітря-повітря» поза межами візуальної видимості.

Нагадаємо, завод Baykar в Україні продовжать будувати попри обстріли.

Також Туреччина запустила в серійне виробництво безпілотний винищувач Kızılelma.

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