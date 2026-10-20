Відео: у Кореї створили робота-гуманоїда, здатного координувати все тіло під час навантажень

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Науковці з Корейського інституту передових наук і технологій розробили нову версію робота Humanoid v0.9 вагою 75 кілограмів, який здатний штовхати предмети вагою до 35 кілограмів та піднімати вантажі до 20 кілограмів.

Головною особливістю платформи є об'єднання процесів пересування та маніпулювання руками в єдину систему керування. Завдяки використанню методів навчання з підкріпленням та вбудованому візуальному зворотному зв'язку, робот утримує рівновагу та коригує положення всього тіла безпосередньо під час застосування сили до важких об'єктів.

Під час демонстрації робот використав зорову систему для розпізнавання об'єктів і точного розташування їх у формі літер. Дослідники зазначають, що розробка показує поточні можливості локоманіпуляції, проте остаточна максимальна вантажопідйомність системи у різних експлуатаційних умовах ще уточнюється.

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Джерело: Interesting Engeneering.

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