Відновлення AO3 після відключення може тривати до чотирьох тижнів — Engadget

Платформу фанфікшну Archive of Our Own (AO3) відключили для технічного обслуговування, а відновлення її роботи може зайняти близько двох тижнів або до чотирьох тижнів. Про це повідомляє Engadget з посиланням на Організацію трансформативних робіт (OTW), яка заснувала платформу.

Термін відновлення збільшили

Спочатку OTW планувала залишити сайт недоступним протягом 12 годин після його відключення. Згодом організація повідомила, що сподівається відновити роботу AO3 в обмеженому режимі раніше, однак у такому разі сайт можуть тимчасово вимикати знову до завершення робіт.

AO3 містить мільйони фанатських творів, створених за мотивами книжок, фільмів, телесеріалів та інших творів. За даними колишнього волонтера AO3, який модернує спільноту r/AO3, OTW заявила, що дані платформи залишилися неушкодженими.

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Причину збою не назвали

Причину тривалого технічного обслуговування OTW не уточнила. Між 23 та 24 жовтня організація фіксувала проблеми зі сповіщеннями електронною поштою, пошуком, історією та списками матеріалів.

Протягом останніх двох тижнів деякі сайти тимчасово припиняли роботу через дві великі вразливості безпеки — у мові програмування PHP і TLS-сертифікатах. Інший ресурс OTW, Fanlore, ненадовго відключали через проблему з PHP. Водночас організація не повідомляла, що ці вразливості пов’язані з перебоями AO3. Інженери OTW працюють на волонтерських засадах.

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