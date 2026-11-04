Virgin Galactic представила новий космоплан для туристичних польотів

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28 жовтня 2026 року компанія Virgin Galactic презентувала перший космоплан нового покоління Delta-класу під назвою Apeiron. Апарат розрахований на шістьох пасажирів і має стати основою для відновлення регулярних суборбітальних туристичних польотів.

Після презентації космоплан доправили з виробничого підприємства в Аризоні до космодрому Америка в Нью-Мексико. Для транспортування його закріпили на літаку-носії Eve. Сам апарат під час перельоту не запускав двигун і не від’єднувався від носія.

Наступним етапом стануть інтеграція та перевірка програмного забезпечення авіоніки, а згодом — підготовка до льотних випробувань.

На відміну від попередника VSS Unity, який вміщував чотирьох пасажирів, Apeiron зможе перевозити шістьох. Крім того, Virgin Galactic планує збільшити інтенсивність польотів: кожен космоплан Delta-класу має виконувати до двох рейсів на тиждень, а його ресурс розрахований більш ніж на 500 місій.

Перші комерційні польоти нового апарата очікуються на початку другого кварталу 2027 року. Другий космоплан планують додати до флоту наприкінці другого або на початку третього кварталу.

Подорож відбуватиметься за допомогою літака-носія Eve: він підійматиме космоплан на висоту, після чого той від'єднається та ввімкне ракетний двигун. Пасажири зможуть на кілька хвилин відчути невагомість і побачити кривизну Землі. Це будуть суборбітальні польоти без виходу на орбіту.

За даними компанії, понад 100 майбутніх пасажирів уже розпочинають початкову підготовку до подорожей. Водночас запуск рейсів залежатиме від успішного завершення випробувань.

Джерело: Virgin Galactic.

Американська компанія Virgin Galactic уперше перевезла свій суборбітальний космоплан Delta-класу Apeiron літаком-носієм VMS Eve з виробничого майданчика в місті Меса, штат Аризона, до космодрому Spaceport America у штаті Нью-Мексико.

У США компанія Virgin Galactic представила перший космоплан нового класу Delta, який назвали Apeiron. Назву, що походить від давньогрецького слова «безмежний», обрали за підсумками відкритого голосування, у якому взяли участь тисячі людей із 83 країн на шести континентах.

Компанія американського мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic 8 червня провела фінальний комерційний запуск космоплана VSS Unity із туристами на борту. Тепер борт знімуть з експлуатації.

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