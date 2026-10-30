Virgin Galactic уперше доправила космоплан Apeiron до Нью-Мексико — Space.com

Американська компанія Virgin Galactic уперше перевезла свій суборбітальний космоплан Delta-класу Apeiron літаком-носієм VMS Eve з виробничого майданчика в місті Меса, штат Аризона, до космодрому Spaceport America у штаті Нью-Мексико, повідомляє Space.com. Під час першого польоту Apeiron був закріплений під крилами літака-носія.

Підготовка до комерційних польотів

На Spaceport America космоплан має пройти серію перевірок і випробувань. Virgin Galactic планує розпочати комерційну експлуатацію Apeiron навесні 2027 року.

Під час туристичних польотів VMS Eve підійматиме Apeiron на висоту близько 13,7 км, після чого відпускатиме його. Космоплан запускатиме власний ракетний двигун і прямуватиме в суборбітальний простір. Апарат розрахований на шістьох пасажирів і двох пілотів. За планом компанії, пасажири зможуть кілька хвилин перебувати в невагомості, побачити кривизну Землі та повернутися на злітно-посадкову смугу Spaceport America.

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Флот Delta-класу

У Virgin Galactic заявили, що космоплани нового покоління розраховані на два польоти на тиждень і ресурс понад 500 місій для кожного апарата. Компанія також будує другий космоплан Delta-класу, який, за її планом, має розпочати роботу в середині 2027 року.

Раніше Virgin Galactic експлуатувала космоплан VSS Unity: у червні 2023 — червні 2024 року він виконав сім комерційних суборбітальних місій. За даними компанії, на польоти очікують майже 700 власників квитків. Останню партію місць за ціною 750 тисяч доларів за одне місце продали повністю. За даними LATTE Luxury News, наступну партію квитків Virgin Galactic планує продавати за 850 тисяч доларів за місце.

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