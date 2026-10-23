Витік трейлера розкрив кадри скасованої Mass Effect: Universe — Ars Technica

Витік внутрішнього трейлера Mass Effect: Universe показав кадри скасованої гри серії після оголошення про закриття студії BioWare. Автентичність відео, яке спершу з’явилося на Reddit, підтвердили IGN і журналіст Bloomberg Джейсон Шраєр, повідомляє Ars Technica.

Кадри з ранньої розробки

Монтаж триває приблизно дві хвилини. У самому ролику зазначено, що це кадри на ігровому рушії, створені невеликою командою з використанням матеріалів препродакшену. Головний персонаж — колишній військовий у плащі N7, схожому на той, що фігурував у тизері гри 2020 року. У барі він зустрічається з асарі та розповідає про нову роботу, пов’язану із запобіганням загрозам.

Згодом асарі виявляється причетною до цих загроз, а союзники N7 вступають у бій. У трейлері показано перестрілку в барі: ворогів зупиняють у полях мас-ефекту, а на інших падають предмети інтер’єру. Також у відео є епізоди з говеркрафтом над крижаною планетою, велетенською інопланетною істотою у скляному циліндрі та голографічною схемою з десятками позначених точок.

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Закриття BioWare і майбутнє франшизи

Керівники EA Кем Вебер і Девід Тінсон у зверненні до працівників заявили, що на ранній розробці Mass Effect у BioWare працювала лише невелика команда. Відмова продовжувати цей проєкт, за їхніми словами, призвела до закриття студії.

Письменники-фантасти Кетрінн М. Валенте та Дерек Кунскен після оголошення повідомили, що працювали над грою роками. Виконавчий продюсер Майк Гембл раніше заявляв, що команда була зосереджена винятково на Mass Effect та розробляла нові функції й сюжетні романтичні лінії.

Попри скасування гри, серіал за всесвітом Mass Effect для Prime Video, про який оголосили у 2024 році, за даними джерел IGN, залишається в активній розробці. У мережі також з’явилася петиція із закликом до EA продовжити фінансування серії або передати ліцензію іншій студії; на момент публікації вона мала майже 17 500 підписів.

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