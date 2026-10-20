ВМС США збільшили контракт із Gecko Robotics до $300 млн — Defense News

ВМС США збільшили максимальну вартість контракту з компанією Gecko Robotics на застосування штучного інтелекту та роботизованих систем для технічного обслуговування кораблів до 300 млн доларів. Про це повідомляє Defense News.

Початковий п’ятирічний контракт передбачав до 54 млн доларів для робіт на 18 кораблях Тихоокеанського флоту США. Компанія використовує дрони, роботів, здатних пересуватися вертикальними поверхнями, а також стаціонарні сенсори для збору даних про компоненти корабля, палуби, зварні шви й корпус.

ШІ для пошуку дефектів

Зібрану інформацію поєднують з інструментами штучного інтелекту, щоб виявляти наявні та потенційні структурні проблеми, які можуть бути непомітними під час звичайного огляду. У Gecko Robotics заявили, що їхні технології можуть заощадити ВМС США до 8 млн доларів на ремонті одного корабля та прискорити виявлення структурних дефектів до 50 разів порівняно з традиційними методами.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За оцінкою компанії, це може скоротити інспекції з місяців до кількох днів і швидше повертати кораблі до служби. Ці розрахунки є заявою Gecko Robotics.

Планування ремонту до докування

Важливою частиною розширеного контракту є система Komodo, яка сканує стан палубного покриття без потреби фізично розкривати його. Завдяки цьому ВМС США зможуть визначати пошкоджені ділянки та планувати ремонт до заходу корабля в сухий док. Раніше таке планування та картування пошкоджень проводили вже після початку циклу технічного обслуговування.

ВМС США прагнуть досягти 80% готовності флоту до 2027 року. Начальник військово-морських операцій США адмірал Деріл Кодл зазначав, що для цього потрібні коротші цикли ремонту, більша доступність запасних частин, поліпшення підготовки персоналу та цільова модернізація флоту.

Читай нас у