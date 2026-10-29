ВПС США повернули вантажні модулі капсули Starfall у Тихому океані — Space.com

Дослідницька лабораторія ВПС США (AFRL) повернула в Тихому океані експериментальні вантажні модулі, які капсула SpaceX Starfall доправила на орбіту та повернула на Землю. Випробування має допомогти оцінити можливість швидкого ракетного перевезення вантажів між віддаленими точками планети, повідомляє Space.com.

Запуск на Falcon 9

Капсулу Starfall запустили 20 жовтня ракетою Falcon 9 у межах місії Bandwagon-5 зі Станції космічних сил США на мисі Канаверал у штаті Флорида. На борту перебували розроблені AFRL вантажні модулі, призначені для транспортування військового спорядження через космос із подальшим поверненням на Землю.

AFRL 26 жовтня повідомила про повернення модулів після приводнення в Тихому океані за підтримки SpaceX. На оприлюднених лабораторією фото військовослужбовці розпаковують один із модулів для огляду.

Модулі оснастили датчиками, що фіксували температуру під час старту, входження в атмосферу та приводнення. Вони також вимірювали ударні й вібраційні навантаження, яких зазнавав вантаж.

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Вантаж для випробування

Для першої місії Starfall лабораторія завантажила до модулів зразки медичного обладнання, продовольчі пайки та інше військове спорядження, яке могло б бути корисним для виживання в надзвичайній ситуації у важкодоступній місцевості. AFRL також повідомляла, що приділяла особливу увагу електронному обладнанню та засобам виживання, зокрема супутниковому трекеру, батареям, опріснювачу зі зворотним осмосом і екстреному медичному оснащенню.

Лабораторія перевірила можливість розміщення у Starfall рятувального плота UNI-PAC III, який потенційно можуть включити до наступних тестів. Дані місії використають у ширшій програмі Rocket Cargo, у межах якої ВПС США прагнуть оцінити перспективи перевезення десятків тонн вантажу за один запуск.

За даними оприлюдненої Федеральним авіаційним управлінням США екологічної оцінки, дископодібна Starfall має діаметр близько 3,1 метра та здатна повернути з орбіти до 1 000 кілограмів вантажу. Апарат оснащений теплозахистом із вуглецевого волокна, двигунами на стисненому газі для контролю орієнтації під час входження в атмосферу та парашутною системою для точного приземлення.

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