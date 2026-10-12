ВПС США уклали контракт з WindBorne на суму до $49 млн — TechCrunch

Військово-повітряні сили США уклали з компанією WindBorne Systems контракт вартістю до 49 млн доларів на закупівлю даних, зібраних її автономними метеорологічними аеростатами. Відомство оплачуватиме дані за потреби та зможе замовляти вимірювання для визначених регіонів у конкретний час, повідомляє TechCrunch.

Перші замовлення

Наразі ВПС США замовили дані на 1,7 млн доларів. Це найбільший контракт, у якому брала участь WindBorne. Співзасновник і технічний директор компанії Андрій Сушко заявив, що угоду присудили без конкурентних торгів. За його словами, уряд США визначив WindBorne єдиною компанією, здатною надати потрібні для операцій можливості зі збору глобальних даних.

Сушко також зазначив, що контракт може підтримати подальше розширення мережі аеростатів і дослідження та розробки для вдосконалення обладнання й характеристик апаратів. WindBorne заснована 2015 року та базується в Редвуд-Сіті, штат Каліфорнія. Компанія має близько 700 метеорологічних аеростатів, які літають у різних частинах світу.

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Дані для моделей ШІ

Аеростати збирають показники атмосферних датчиків, які WindBorne продає клієнтам і використовує у власній моделі прогнозування погоди на основі штучного інтелекту. Компанія належить до перших організацій, що безпосередньо використовують емпіричні дані у глибокій моделі машинного навчання для прогнозування погоди.

Влітку WindBorne представила WeatherMesh 6 і заявила, що ця модель забезпечує точніші прогнози, ніж традиційна модель Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, яка моделює атмосферу за законами фізики. У серпні компанія також стала першою організацією, яка спрямувала безмоторну літальну систему для збору даних в оці тайфуну. Вона керує рухом аеростатів, змінюючи їхню висоту, випускаючи повітря або скидаючи пісок, що використовується як баласт.

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