Warhound залучив $200 млн на генетично модифікованих службових собак — TechCrunch

Стартап Warhound оголосив про залучення $200 млн інвестицій для розробки генетично модифікованих службових собак для військових США, правоохоронців і служб екстреного реагування. Ідею проєкту запропонували Бен Лемм із Colossal Biosciences та співзасновник Anduril Палмер Лакі. Як повідомляє TechCrunch, серед інвесторів раунду — In-Q-Tel, Sequoia та 8VC, а компанію оцінили у $1,2 млрд.

Генетичні зміни для службових завдань

Warhound планує створювати собак для робіт, небезпечних для людей або складних для машин, зокрема для виявлення вибухівки, пошукових операцій та інших спеціалізованих завдань. За даними компанії, понад 80% службових собак, яких використовують американські військові, походять із Європи, а до служби придатна менш як половина тварин.

Команда проаналізувала бельгійських малінуа та німецьких вівчарок — породи, які називають одними з найрезультативніших у службовій роботі. Їхні клітинні лінії помістили до біобанку. Надалі компанія планує редагувати гени, щоб отримати характеристики для складних місій і зменшити ризики проблем, пов’язаних із генетичною схильністю, зокрема поганого зору, раку, дисплазії кульшових суглобів та м’язової атрофії.

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Оснащення від Anduril

Anduril має надати програмне й технічне оснащення, зокрема захисні жилети та окуляри, які допомагатимуть собакам і їхнім провідникам із координацією та оцінкою обстановки. Компанія також розглядає захисні жилети з датчиками, що передаватимуть провідникам дані про ситуацію під час виконання завдань. За словами Лемма, такі рішення мають доповнювати генетичні зміни та підвищувати безпеку собак і їхніх провідників.

Першу партію Warhound планує клонувати та інкубувати; народження тварин очікують на початку 2027 року. До клонування залучать Viagen — іншу компанію Colossal. У Warhound розраховують, що собаки зможуть розпочати службу протягом наступних двох років. Компанія також працює під керівництвом American Humane Society над сертифікацією програми підготовки тварин.

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