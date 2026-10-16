Waymo планує запустити роботаксі в Торонто у 2028 році — Channel NewsAsia

Компанія Waymo, що належить Alphabet, планує у 2028 році запустити в Торонто, Канада, сервіс автономних роботаксі. Це буде перший запланований вихід компанії на канадський ринок. Про це йдеться в матеріалі Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Партнер для роботи автопарку

Для операцій з автопарком у Торонто Waymo співпрацюватиме з Element Fleet Management. Компанія вже надає комерційні послуги роботаксі в кількох містах США та розширює діяльність на інших ринках, зокрема в Лондоні й Токіо.

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Підготовка до запуску

Waymo заявила, що почне підготовчі роботи в найбільшому місті Канади. Вони включатимуть картографування міста та взаємодію з місцевою владою перед майбутнім розгортанням системи автономного керування Waymo Driver.

Компанія також має намір із часом створити сотні робочих місць. Вакансії стосуватимуться обслуговування автопарку, перевірочних поїздок, підтримки клієнтів та інших операційних напрямів.

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