Waymo залучила позику на $5 млрд для розширення роботаксі — TechCrunch

Компанія автономних технологій Waymo залучила позику на $5 млрд від групи кредиторів, до якої увійшли PIMCO, Blackstone та Sixth Street. Це перший випадок, коли компанія, що належить Alphabet, звернулася до боргового фінансування, повідомляє TechCrunch.

Кредитори та фінансування

Серед інших кредиторів — Capital Group, Loomis Sayles, T. Rowe Price, Apollo, Blue Owl, Diameter Capital Partners, Franklin Templeton, Fidelity Management & Research Company, HPS Investment Partners і Oaktree. Єдиним головним організатором угоди виступив Goldman Sachs.

У Waymo заявили, що залучені кошти дадуть компанії фінансову гнучкість для зміцнення балансу та використання можливостей подальшого зростання. Раніше Waymo покладалася на капітал материнської компанії та зовнішніх інвесторів. У лютому вона залучила $16 млрд акціонерного фінансування, після чого її оцінка сягнула $126 млрд. Раунд очолили Dragoneer Investment Group, DST Global і Sequoia Capital.

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Розширення роботаксі

Waymo прискорює комерційне розширення у містах, де вже працює, а також виходить на нові ринки у США, Європі та Японії. Компанія нині пропонує послуги роботаксі на 15 ринках. Серед міст присутності — Фінікс, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сан-Дієго, Остін, Даллас, Х'юстон, Маямі, Орландо та Тампа.

Компанія також тестує технологію в Лондоні та Токіо й планує запустити там сервіс роботаксі. Waymo починалася як проєкт безпілотних автомобілів у складі Google, а Фінікс, куди вона розширилася у 2016 році, згодом став її першим ринком роботаксі.

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