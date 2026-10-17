У США інженери NASA завершили серію тестів і точних налаштувань космічного телескопа Nancy Grace Roman. Його ширококутний інструмент Wide Field Instrument продемонстрував оптичну якість зображень майже на 30% кращу, ніж прогнозували, повідомляє ScienceDaily.

Перед запуском для інструмента встановили вимогу щодо оптичної похибки на рівні приблизно 90 нанометрів RMS. Цей показник відображає відхилення світла від ідеально сфокусованого хвильового фронту. Після корекцій команда виміряла похибку в 63 нанометри RMS, що має забезпечити чіткіші зображення під час масштабних оглядів неба.

Тестування ширококутного інструмента

Після активації Wide Field Instrument у вересні фахівці перевірили 18 детекторів і електроніку, що забезпечує їхню роботу. Також вони протестували колесо оптичних елементів із фільтрами, внутрішню систему калібрування зі світлодіодами, механізм вирівнювання та систему термоконтролю.

Світлодіоди можуть подавати на детектори контрольоване світло різних кольорів і яскравості. Це дає змогу визначати відмінності в чутливості детекторів і вносити корекції, необхідні для точних спостережень.

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Налаштування дзеркал

Інша група інженерів уточнювала загальне оптичне вирівнювання телескопа. Дзеркала та інші оптичні компоненти вже були встановлені з високою точністю, тому знадобилися лише незначні корекції. Положення вторинного дзеркала змінили приблизно на одну шістнадцяту діаметра людської волосини.

Спершу команда скоригувала фокус коронографічного інструмента, зображення якого були дещо розфокусованими. Тепер коронограф відповідає очікуваним показникам роботи. Інженери продовжать налаштовувати його камеру й деформівні дзеркала, а найближчими тижнями планують перевірити здатність інструмента блокувати небажане світло для спостереження тьмяних об’єктів поряд із яскравішими.

Wide Field Instrument є ключовим для запланованих оглядів космосу телескопом Roman, зокрема досліджень темної матерії та темної енергії. За підсумками випробувань обидва наукові інструменти телескопа досягли або перевищили прогнозовані показники роботи.

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