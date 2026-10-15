Xbox представила Nano Controller за $50 — Engadget

Xbox представила Nano Controller — компактний бездротовий геймпад, який компанія називає найменшим у своїй лінійці. Контролер завдовжки трохи більш як п’ять дюймів і вагою 3,5 унції зберігає стандартне розташування елементів керування Xbox. Як повідомляє Engadget, пристрій коштує $50.

Компактний формат і Bluetooth

Геймпад має акумуляторну батарею. У Xbox зазначили, що компактний формат може бути зручним для молодших гравців та інших користувачів із невеликими руками.

Nano Controller оснащений програмованою кнопкою дії. Через застосунок Xbox Accessories її можна налаштувати, зокрема, для створення знімків екрана або запису відео ігрового процесу. Завдяки Bluetooth контролер сумісний не лише з консолями Xbox і ПК, а й з пристроями на iOS та Android, а також із деякими смарттелевізорами.

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Продажі та пропозиції Game Pass

Попередні замовлення на Xbox Nano Controller уже відкриті. У США постачання мають розпочатися 4 листопада, а наступного місяця пристрій планують випустити ще у 35 країнах. Згодом контролер має з’явитися й на інших ринках.

Samsung у святковий сезон у США пропонуватиме Nano Controller і два місяці Game Pass Ultimate новим передплатникам, які придбають окремі моделі телевізорів. Подібну пропозицію готують і для гарнітур Meta Quest. Водночас Xbox із наступного місяця запроваджує 15-годинний ліміт хмарного стримінгу ігор на телевізорах, Quest та інших пристроях для передплатників Game Pass Ultimate, якщо вони не придбають додатковий час.

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