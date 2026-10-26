Xbox запровадив плату за додаткові години хмарного геймінгу — Fortune

Xbox запустив сервіс Cloud Playtime, який дає передплатникам Game Pass змогу докуповувати години хмарного геймінгу після вичерпання доступного ліміту. Частина користувачів розкритикувала нову модель оплати, оскільки хмарні ігри раніше позиціонували як дешевшу альтернативу купівлі консолі та окремих ігор, повідомляє Fortune.

Скільки коштують додаткові години

Передплатники Game Pass платять від 10 до 23 доларів на місяць і отримують від п’яти до 15 годин хмарного геймінгу. Водночас ігри, завантажені на консоль, залишаються доступними без обмеження за часом.

Через Cloud Playtime користувачі можуть придбати додатковий час для стримінгу ігор: 10 годин коштують 4 долари, 25 годин — 8 доларів, а 50 годин — 12 доларів. У вересні Xbox уже змінив умови доступу до Cloud Gaming, встановивши ліміти на кількість годин замість необмеженого доступу в межах щомісячної передплати.

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Критика моделі підписок

Відеоблогер Yong Yea заявив, що зростання платежів за потокове передавання ігор нівелює аргумент про доступність хмарного геймінгу. Він також звернув увагу, що користувачі платять за доступ до ігор, але не стають їхніми власниками, як у разі купівлі фізичної копії.

Fortune зазначає, що зміни відбуваються на тлі перебудови бізнесу Xbox через падіння продажів обладнання та скорочення кількості передплатників Game Pass. Підрозділ скоротив близько 3200 робочих місць, або 20% штату, а також почав випускати деякі колишні ексклюзиви, зокрема Halo, на конкуруючих платформах.

Питання про право власності на цифрові ігри також стало предметом судового спору в Каліфорнії: четверо клієнтів Sony подали колективний позов, стверджуючи, що компанія недостатньо чітко пояснювала ліцензійний характер купівлі завантажуваних ігор PlayStation. Sony просить суд закрити справу, яка триває.

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