Xbox запускає підрозділ XP для фільмів, серіалів і подій — The Verge

Xbox запускає новий централізований підрозділ XP, який координуватиме розвиток проєктів бренду поза відеоіграми. Йдеться, зокрема, про фільми й телевізійні адаптації, споживчі товари, живі заходи та партнерства з авторами контенту і брендами. Про це повідомляє The Verge.

Чотири напрями роботи

До XP увійдуть команди Xbox, які вже працюють у цих напрямах. Підрозділ об’єднає чотири сфери інвестицій: Xbox Pictures для кіно, телебачення та інших лінійних форматів оповіді; Xbox Products для товарів, пов’язаних з ігровими франшизами; Xbox Places для живих подій, імерсивних проєктів, атракціонів, трансляцій і просторів для відвідувачів; Xbox Partnerships для співпраці з авторами, брендами та спільнотами.

Президенткою XP стане Кейлін Волтерс, яка переходить на цю посаду з Mojang, розробника Minecraft. Mojang і Minecraft очолить Марія Анджелідоу-Сміт, яка залишає посаду головної директорки з продукту Reddit. Вона має розпочати роботу 19 жовтня.

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Адаптації ігрових франшиз

Xbox уже розробляє кілька екранізацій своїх ігрових франшиз. Серед них — продовження A Minecraft Movie, третій сезон серіалу Fallout із живими акторами для Prime Video, фільм за Call of Duty та анімаційний серіал Diablo для Netflix.

Головний стратегічний директор Xbox Меттью Болл заявив, що ігри залишатимуться в центрі цих франшиз і самого Xbox. За його словами, XP співпрацюватиме з творчими командами студій і зовнішніми партнерами, щоб запропонувати аудиторії нові способи взаємодії зі світами улюблених ігор.

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