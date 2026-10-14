YouTube Music додав позначки для треків, створених ШІ — Engadget

YouTube Music додав позначки для музичних треків, у створенні яких значну роль відіграв штучний інтелект. Мітка «ШІ» розміщується безпосередньо під назвою композиції, повідомляє Engadget.

Що показуватиме позначка

Позначення застосовуватимуть не лише до пісень, повністю згенерованих ШІ. Воно також з’являтиметься біля композицій, для створення важливих складових яких використовували моделі штучного інтелекту, зокрема вокалу. YouTube зазначає, що мітка супроводжуватиме контент, у якому ШІ відіграв значну роль.

Після натискання на позначку користувачі зможуть відкрити меню з інформацією про те, як саме застосували штучний інтелект під час створення треку. Такий підхід схожий на маркування відео, створених за допомогою ШІ, яке вже використовується на основній платформі YouTube.

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Позначки також готують для відео

У звичайному застосунку YouTube розміщується багато музичних відео та пов’язаного контенту. Компанія повідомила, що аналогічні мітки згодом мають з’явитися і у відеоплеєрі.

Інші музичні сервіси також запроваджують інструменти для роботи з ШІ-контентом. Spotify почав маркувати фальшивих виконавців, а Deezer впроваджує систему фільтрації матеріалів, створених штучним інтелектом.

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