YouTube запроваджує нову систему підрахунку переглядів відео на телевізорах. Відтепер платформа враховуватиме не лише факт відтворення ролика, а й орієнтовну кількість людей, які одночасно дивляться його перед екраном.

Новий показник отримав назву co-views (спільні перегляди). Він поширюватиметься на звичайні відео, короткі ролики Shorts і прямі трансляції.

Наприклад, якщо один ролик на телевізорі одночасно переглядають троє людей, YouTube зможе зарахувати три перегляди замість одного.

У компанії наголошують, що для оцінювання кількості людей перед екраном платформа не використовуватиме камери, мікрофони чи датчики телевізорів.

Натомість YouTube застосовуватиме статистичну модель, яка враховуватиме демографічні закономірності та тривалість перегляду. Тобто кількість глядачів визначатимуть приблизно, а не фіксуватимуть безпосередньо.

У компанії пояснюють, що нововведення має наблизити систему підрахунку переглядів до стандартів телевізійної індустрії. Традиційне телебачення також використовує статистичні методи, щоб оцінювати кількість людей, які дивляться певну програму.

Нові правила застосовуватимуться лише до майбутніх переглядів на телевізорах. Раніше накопичену статистику перераховувати не будуть.

Крім того, зміни не вплинуть на рекламні доходи авторів, монетизацію каналів та відповідність вимогам партнерської програми YouTube.

Нагадаємо, у серпні 2026 року YouTube вже оновив принцип підрахунку переглядів, почавши зараховувати їх із моменту запуску відео.

Тоді компанія попереджала авторів контенту, що через зміну методики статистика переглядів може зростати швидше.

Про це повідомляє The Verge.

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