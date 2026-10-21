Китайські технологічні компанії ByteDance, Alibaba та Tencent замовили понад 3 мільйони нових графічних карт Nvidia RTX PRO 5500 загальною каталожною вартістю більш як $35 млрд. Про це повідомляє Taipei Times з посиланням на двох обізнаних співрозмовників.

За словами джерел, американська Nvidia попередила клієнтів і партнерів, що не може гарантувати виконання замовлень, оскільки попит китайських технологічних компаній значно перевищує заплановані обсяги виробництва. Третій співрозмовник підтвердив виданню цю інформацію. Усі джерела попросили не називати їхніх імен, бо не уповноважені спілкуватися з медіа.

Попит перевищує виробництво

Одне з джерел повідомило, що Nvidia попередила партнерів про можливість отримати лише 5–10% запитуваної кількості карт. Інший співрозмовник сказав, що компанія вказувала на можливість виробити наступного року не більш як 3 мільйони RTX PRO 5500 для світового ринку. Водночас загальний обсяг замовлень китайських клієнтів уже перевищив 6 мільйонів одиниць, повідомили двоє джерел.

За даними двох співрозмовників, одна карта RTX PRO 5500 коштує приблизно $11 400. За такою ціною потенційна сукупна вартість замовлень трьох компаній перевищує $35 млрд.

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Карти для робочих станцій

RTX PRO 5500 — це графічний процесор для робочих станцій, тобто потужних професійних комп’ютерів, а не для великих кластерів дата-центрів, де використовують найсучасніші процесори для штучного інтелекту. Водночас ця модель належить до найпотужніших продуктів Nvidia, які все ще доступні китайським покупцям.

Експорт дата-центрового чипа Nvidia B300 на базі архітектури Blackwell до Китаю заборонений американськими експортними обмеженнями. Поставки моделі H200 на архітектурі Hopper розглядають індивідуально та здійснюють за ліцензійних умов.

Представник Nvidia заявив, що китайські виробники чипів і карт для робочих станцій демонструють безпрецедентне зростання з 2022 року, коли обмеження вперше запровадили. ByteDance, Alibaba та Tencent не відповіли на запити про коментарі. За словами джерел, Nvidia повідомила клієнтам, що ранні зразки очікуються у грудні, а комерційні поставки мають розпочатися в першому кварталі наступного року.

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