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Нова частина популярної серії відеоігор Grand Theft Auto VI від студії Rockstar за перші 24 години після релізу розійшлася 24,58 млн копій. Загальний виторг від продажу гри перевищив 2,3 млрд доларів.

За підрахунками аналітиків, лише попередні замовлення на 19 млн копій принесли розробникам 1,84 млрд доларів.

Основна частина продажів припадає на ігрову консоль PlayStation 5 — 75% від загального обсягу. Решту копій придбали власники Xbox Series.

Водночас версія Grand Theft Auto VI для персональних комп’ютерів поки недоступна.

Такі дані оприлюднили аналітики Sensor Tower, на які посилається Forbes.

Раніше повідомлялось, що відеогра Grand Theft Auto VI може забезпечити видавцю Take-Two Interactive близько $1,84 млрд виторгу за перший день після релізу. Аналітична компанія Sensor Tower оцінила продажі гри у 19,1 млн копій станом на ранок четверга.

GTA 6 встановила рекорди за кількістю глядачів на стримінгових платформах одразу після запуску. Загальний пік аудиторії на Twitch, Kick і YouTube сягнув 7,6 мільйона людей. Лише на Twitch гру одночасно дивилися понад 3,29 мільйона користувачів — це новий рекорд серед ігрових категорій платформи.

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