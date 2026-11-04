Запуск Artemis II спричинив збурення іоносфери та похибки GPS у кілька метрів — Space.com

Запуск ракети Space Launch System у межах місії NASA Artemis II у Флориді спричинив значні збурення в іоносфері Землі, які могли тимчасово викликати локальні похибки GPS у кілька метрів. Про це йдеться в дослідженні команди Національного університету Чен Кун на Тайвані, повідомляє Space.com.

Дані наземних GPS-приймачів

Науковці проаналізували дані мереж високоточних стаціонарних GPS-приймачів у США, які використовують для вимірювання незначних рухів тектонічних плит. За часом проходження сигналу від супутників до наземних станцій вони реконструювали зміни концентрації вільних електронів в іоносфері — електрично зарядженому шарі атмосфери на висоті понад 50 кілометрів.

За даними вимірювань, іоносферні збурення після старту Artemis II були сильнішими за ті, що фіксували після інших запусків ракет. Вони також були до десяти разів інтенсивнішими, ніж збурення після тестових запусків Starship компанії SpaceX, хоча тяга Starship під час старту приблизно вдвічі більша за показник SLS.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дві ділянки збурень

Під час запуску наземні станції виявили зміни щільності електронів, еквівалентні помилкам позиціонування в кілька метрів. GPS-приймачі визначають місце розташування, вимірюючи відстань до чотирьох супутників. Зміна концентрації електронів у верхніх шарах атмосфери може прискорювати або сповільнювати проходження сигналу, що призводить до неточностей.

Дослідники виявили дві великі ділянки збурень: одну пов’язали з проходженням центрального ступеня ракети завдовжки 65 метрів, іншу — з двома увімкненнями двигунів верхнього ступеня. Обидві ділянки простягнулися над американським континентом зі сходу на захід приблизно на 5 тисяч кілометрів. Найвиразніші зміни спричинили саме увімкнення двигунів на висоті близько 185 кілометрів, що відбулися більш ніж через годину після старту.

Співавтор роботи, професор наук про Землю Чарльз Лін зазначив, що похибка навіть у кілька метрів може впливати на системи автономного транспорту та позиціонування дронів. Дослідження розмістили онлайн як препринт у журналі Geophysical Research Letters.

Читай нас у