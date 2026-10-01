Заступника генпрокурора Нью-Джерсі заарештували у справі про ШІ-CSAM — Ars Technica

У США заарештували заступника генерального прокурора штату Нью-Джерсі Браяна Річарда Фіцджеральда за обвинуваченнями у тяжких злочинах, пов’язаних зі створеними штучним інтелектом матеріалами сексуального насильства над дітьми (CSAM). Як повідомляє Ars Technica, детективи округу Бакс заявили, що 51-річного посадовця заарештували у нього вдома.

Версія слідства

За даними правоохоронців, Фіцджеральд нібито за допомогою ШІ перетворював фотографії реальних неповнолітніх із соціальних мереж на сексуалізовані зображення, а потім поширював їх у соцмережах.

Розслідування почалося після того, як у липні Національний центр з питань зниклих та експлуатованих дітей отримав повідомлення про незаконне зображення, яким поділився користувач Discord. За словами детективів, цифрова криміналістика, дані передплатника та пов’язані з акаунтом IP-адреси дали змогу встановити домашню адресу Фіцджеральда.

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Обвинувачення і вилучені дані

Під час обшуку, за твердженням детективів, правоохоронці вилучили запити та скрипти, які використовувалися для створення ШІ-генерованих матеріалів сексуального насильства над дітьми. Також вони заявили про виявлення журналів чатів Discord, де користувач під псевдонімом нібито визнавав створення кількох незаконних зображень за допомогою ШІ та їхнє надсилання іншим користувачам.

За даними детективів, Фіцджеральду висунули обвинувачення у зберіганні матеріалів CSAM, поширенні зображень або відео з такими матеріалами та злочинному використанні засобів зв’язку. Згідно з його профілем LinkedIn, він обіймав посаду заступника генерального прокурора з 2016 року та готував до суду справи про страхове шахрайство й порушення у сфері страхування.

Прокурор округу Бакс Джо Хан заявив, що Нью-Джерсі поділяє позицію Міністерства юстиції США, за якою ШІ-генеровані матеріали CSAM є такими само шкідливими, як й інші матеріали сексуального насильства над дітьми.

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