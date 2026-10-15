Здоровий корал за тиждень запускав відновлення знебарвленого фрагмента — ScienceAlert

Науковці зі Стенфорда в лабораторних дослідах з'ясували, що здоровий фрагмент корала здатен передати симбіотичні водорості та поживні речовини знебарвленому сусідньому фрагменту. Тижня прямого контакту було достатньо, щоб запустити процес повного відновлення корала, повідомляє ScienceAlert.

Передача водоростей через зрощення тканин

Дослідники спостерігали за двома фрагментами корала виду Pocillopora damicornis, взятими з однієї колонії. Один фрагмент був здоровим, інший — знебарвленим. Коли вони торкнулися один одного, у знебарвленій частині почав повертатися колір саме в місці контакту.

За словами фахівця з морських досліджень Денні Коллінза, корали зрощують тканини й утворюють поживний місток, яким між клітинами переміщуються поживні речовини та симбіотичні водорості. В експериментах навіть відстань у кілька міліметрів між фрагментами повністю блокувала такий обмін.

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Повне відновлення тривало до семи тижнів

Після початкового контакту здоровий корал можна було прибрати: водорості вже розмножувалися всередині фрагмента, що відновлювався. Темп відновлення був однаковим у коралів, які залишалися з'єднаними всі сім тижнів, і в тих, які розділили після першого тижня.

Повне відновлення знебарвлених фрагментів тривало до семи тижнів. Це приблизно на порядок швидше, ніж терміни відновлення, які спостерігали у диких популяціях після знебарвлення. Без симбіотичних водоростей корали втрачають колір і мають обмежений час, щоб отримати нових симбіонтів, інакше можуть загинути від нестачі живлення.

Метод випробували в лабораторії на генетично ідентичних фрагментах з однієї колонії. Чи спрацює він у морі на природних знебарвлених рифах, поки невідомо. Результати дослідження опублікували в журналі Science Advances.

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