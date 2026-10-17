Зимовий максимум морського льоду в Антарктиці став третім найнижчим — ScienceDaily

В Антарктиці у вересні 2026 року зафіксували третій найнижчий зимовий максимум морського льоду за весь період супутникових спостережень. Як повідомляє ScienceDaily, за оцінкою NASA та Національного центру даних про сніг і лід США, максимум, імовірно, припав на 14 вересня. Площа поширення льоду тоді становила близько 17,59 млн квадратних кілометрів.

Зміна багаторічної тенденції

У Південній півкулі площа поширення морського льоду зазвичай найбільша у вересні, після чого скорочується до річного мінімуму в лютому. На відміну від Арктики, де океан оточений суходолом, Антарктику оточує великий океанський простір. Це дає льоду можливість поширюватися далеко від континенту взимку, але водночас виводить його до тепліших широт, де влітку зростає ймовірність танення.

У 1979–2014 роках площа поширення антарктичного морського льоду збільшувалася приблизно на 1% за десятиліття. У 2012–2014 роках зимовий максимум встановлював нові рекорди три роки поспіль. Однак тенденція до зростання завершилася у 2015 році, а з 2016-го регіон зазнав суттєвого скорочення льодового покриву. Хоча в окремі роки спостерігалися помірні відновлення, показники загалом залишалися нижчими за історичне середнє.

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Супутникові спостереження

Найнижчі літній мінімум і зимовий максимум за весь супутниковий період в Антарктиці зафіксували у 2023 році. Науковці продовжують щорічні вимірювання, щоб з’ясувати, чи означає спад довготривалу трансформацію стану морського льоду або вкладається у межі статистичної мінливості.

Для оцінки площі поширення льоду використовують супутникові пасивні мікрохвильові сенсори. Вони фіксують мікрохвильову енергію, яку природно випромінює поверхня Землі: морський лід дає сильніший сигнал, ніж відкрита вода. Мікрохвилі проходять крізь хмари, тому спостереження можливі й за щільної хмарності. Супутниковий ряд почався наприкінці 1978 року, а у 2025-му до нього почали включати спостереження японського супутника GCOM-W.

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