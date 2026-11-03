Зникнення жаб у Бразилії пов’язали з хітридіомікозом — ScienceDaily

Науковці пов’язали різке скорочення чисельності жаб на біологічній станції Борасея в Атлантичному лісі Бразилії з поширенням грибка Batrachochytrium dendrobatidis, який викликає хітридіомікоз. Як повідомляє ScienceDaily, докази отримали під час дослідження музейних зразків земноводних, зібраних до та після спаду популяцій у 1979–1982 роках.

Музейні зразки вказали на поширення грибка

Команда Центру природоохоронної геноміки Смітсонівського національного зоопарку та Інституту біології охорони природи разом із фахівцями Пенсильванського державного університету проаналізувала понад 370 законсервованих амфібій 17 видів. Частину тварин зібрали у 1970-х роках, до основного періоду скорочення популяцій, а частину — у 1980-х, після нього.

У жодному зразку, зібраному до 1979 року, дослідники не виявили слідів хітридієвої інфекції. Водночас серед особин, зібраних у 1980-х, позитивний результат на грибок отримали більш ніж у половини випадків. Науковці вважають, що це вказує на появу та швидке поширення патогену в місцевій спільноті амфібій у період падіння їхньої чисельності.

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Автори роботи зазначають, що види, які зазнали найтяжчого скорочення, не мали помітних ознак інфекції у збережених екземплярах. На їхню думку, особливо вразливі жаби могли гинути настільки швидко після зараження, що не потрапляли до музейних колекцій. Види зі стабільнішими популяціями, навпаки, могли краще переносити інфекцію.

Частина популяцій відновилася

У 2022–2024 роках дослідники разом із колегами з Університету Сан-Паулу шість разів відвідали Борасею. Вони змогли знайти 12 із 17 видів, представлених в історичній колекції. П’ять видів під час сучасних обстежень не виявили, тому їхній нинішній статус на станції залишається невизначеним.

Хітридієва інфекція й надалі трапляється серед місцевих жаб, однак більшість популяцій, за висновками дослідників, відновилася після спаду початку 1980-х. Вчені припускають, що види, які раніше сильно постраждали, могли набути більшої толерантності до грибка протягом наступних поколінь. Результати дослідження опублікували в журналі Molecular Ecology.

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