Zoom і фінансові компанії додадуть перевірку World ID — Fortune

Компанія World 18 жовтня повідомила, що сервіс відеоконференцій Zoom і низка великих фінансових компаній, зокрема Bain Capital та VanEck Funds, застосовуватимуть технологію World ID. Інструмент призначений для підтвердження, що користувач є реальною та унікальною людиною, і має допомогти протидіяти ботам та дипфейкам. Одним зі співзасновників World є генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Як повідомляє Fortune, у Zoom користувачі, які пройдуть перевірку World ID, отримуватимуть синій значок під час відеодзвінка. Він має засвідчувати, що перед екраном перебуває перевірена реальна та унікальна людина. Компанії самостійно визначатимуть, для яких розмов вимагати таку верифікацію, зокрема для чутливих переговорів.

Перевірка через сканування райдужки

Найвищий рівень перевірки World ID має назву Proof of Human. Для нього користувачеві потрібні застосунок World і селфі, яке звіряють із біометричним записом, створеним після сканування райдужної оболонки ока пристроєм Orb. У фінансових компаніях планують розміщувати такі пристрої в офісах, щоб працівники могли зареєструватися.

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World ID також передбачає два нижчі рівні підтвердження. Proof of Attributes використовує відскановані державні документи, а Proof of Presence потребує селфі. Представник World наголосив, що сканування райдужки не потрібне для кожного процесу верифікації.

Захист від ботів і дипфейків

За твердженням World, Orb створює на основі зображення райдужки зашифрований запис і не формує централізованої бази даних людей. Під час підтвердження на Zoom або іншій платформі застосунок на телефоні звіряє дані користувача із зашифрованим записом. Головний директор із продуктів World Тіаго Сада також заявив, що протокол World ID має відкритий вихідний код, доступний для аудиту.

Сада порівняв початкову недовіру до сканування райдужки з реакцією на появу Touch ID та розпізнавання обличчя в iPhone. За його словами, потреба в таких інструментах може зростати через поширення ботів в електронній комерції та онлайн-комунікаціях.

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