10 причин відвідати фестиваль «Земля Поетів» у Львові 7-8 листопада

На відвідувачів найбільшого поетичного фестивалю України чекають ТОП-імена і 70 подій, ексклюзиви і експериментальні формати, висадження дуба із Франкового саду і навіть презентація лімітованого «поетичного» вина

У суботу та неділю, 7-8 листопада, у Львові, на території !FESTrepublic (вул. Старознесенська, 24-26), відбудеться Третій міжнародний поетичний фестиваль «Земля Поетів» в авторській концепції Мар’яни Савки. Організатори зібрали 10 причин, чому цієї осені варто відвідати найбільший поетичний фестиваль в Україні.

ПРОГРАМА Фестивалю «Земля Поетів 2026»: за посиланням.

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«Земля Поетів» - найбільший поетичний фестиваль в Україні.

«Земля Поетів 2026» відбуватиметься втретє. Це найбільший поетичний фестиваль в Україні. Цього року він збере понад 200 учасників: поетів, музикантів, акторів, режисерів, філософів, блогерів, лідерів думок... За два дні відбудеться 70 подій - у чотирьох літературних локаціях, розташованих під одних дахом: «Шевченко», «Франко», «Леся» і «Стус».

Творчі зустрічі та світоглядні бесіди, поетичні читання та музичні концерти, театральні вистави та перформенси, слеми та модні дефіле, - тут кожен знайде події для себе. Головна тема цьогорічного фестивалю – «Українські титани: нове міфотворення».

Обличчя сучасної української культури.

Серед учасників «Землі Поетів 2026» - ТОП-імена України: Ада Роговцева, Андрій Содомора, Юрій Іздрик, Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Катерина Калитко, Артур Дронь, Юлія Тайра Паєвська, Дмитро Лазуткін, Євген Нищук, Римма Зюбіна, Євген Глібовицький, Наталія Кривда, Мар’яна Савка, Ростислав Семків, Ольга Ольхова, Марина Пономаренко, Павло Вишебаба, Павло Матюша, Юрій Матевощук, Наталка Половинка, Галина Крук, Юлія Мусаковська, Маріанна Кіяновська, Громовиця Бердник та інші.

Концерти відомих виконавців.

Традиційно фестиваль має потужну музичну складову. У вечірній програмі – сольні концерти Олександра Положинського (у програмі - пісні «Тартака», «Бувʼє» і «Ол.Ів.ʼЄ»), вокальної формації «Піккардійська Терція», чоловічої хорової капели «Дударик», Соломії Чубай з музичним проєктом «Поети», а також культурно-мистецький проєкт «Збиті рими» за участю гуртів «Mnishek», «TaRuta» та «Очеретяний кіт».

Театральні формати.

Окремими подіями будуть представлені театральні постановки: «Політ птахів» від театру Наталії Половинки «Слово і Голос»; «Івась та Ольдзуня. Украдене щастя» (вистава Вигодського народного театру «Карпатська німфа»); музично-поетичний перформенс за збіркою віршів «Українська лицарська поезія» (Театр Незламних реабілітаційного центру Unbroken спільно з Першим театром та ЙОСИФОВИЧ LIVE); поетичний перформенс від Ветеранського аматорського театру «Видиво» (авторка і режисерка - Галина Драгомерецька); «Земля запамʼятає імʼя» від Театру «Вільних».

Іноземні гості.

Традиційно до Львова на «Землю Поетів» прибудуть знані іноземні поети: цьогоріч це Каролін Форше (США), Ліна Екдаль (Швеція), Кшиштоф Чижевський (Польща) і автори з Естонії, Хорватії, Литви, Грузії та Румунії. Родзинкою міжнародної програми фестивалю уже традиційно стане «Кафе «Європа» – відомий у світі майданчик для інтелектуальних розмов.

Для фанатів гри S.T.A.L.K.E.R.

«Зона голосу: The Game Is Not Over» - експериментальний формат поетичного читання і ґеймплею культової відеогри S.T.A.L.K.E.R. на ді-джей-мікс електронної музики з симфонічними творами Бориса Лятошинського. Поети-учасники: Олена Герасимʼюк, Дмитро Лазуткін, Павло Матюша, Павло Вишебаба і Юрій Матевощук; за діджейським пультом - Roland Orban.

«Голоси» «Землі Поетів» і конкурси читців та портретів класиків.

У ході фестивалю можна буде почути поетичні декламації від переможців конкурсу мелодекламації «Риба» (заявки подали близько 150 учасників з усієї України). А також буде організовано виставку найкращих студентських робіт графічного конкурсу «Портретів поетів: крізь епохи та стилі».

Аудіальна програма від партнерів фестивалю застосунку LitCom вже традиційно буде представлена проєктом унікальних аудіозаписів «Голоси», а також цілою низкою подій, майстер-класів та презентацій, що засвідчують особливе значення звучання і визвучення поетичного слова.

Вино «Землі Поетів».

Фестиваль спільно із крафтовою виноробнею із Тернопільщини випустили лімітовану серію «поетичного» вина PASHA WINE: червоне, біле, рожеве - із цитатами Шевченка, Франка та Лесі Українки на етикетках. Ексклюзивне вино можна буде скуштувати і придбати.

Збір на ГУР. Серед лотів - дуб із Франкового саду.

Фестиваль проводитиме збір для українського війська. Цього разу – на Головне управління розвідки: Департамент активних дій. У цьому підрозділі служить відомий музикант, засновник та лідер українського гурту «Тартак» Олександр Положинський.

Ціль - 400 тис грн. Банка збору: за посиланням.

Ведучим аукціонів на фестивалі традиційно буде харизматичний Олександр «Колмен» Сердюк. А серед унікальних лотів - можливість висадити особливе дерево - молодий дуб із Нагуєвичів, що виріс поруч із легендарним дубом Івана Франка.

Безкоштовний вхід і безкоштовний трансфер для гостей.

Безкоштовний вхід на фестиваль діятиме для військовослужбовців, пенсіонерів за віком і дітей до 12 років (включно). Традиційно від Порохової Вежі (зі сторони вулиці В. Винниченка) до !FESTrepublic буде організовано безкоштовний трансфер. 7 і 8 листопада мікроавтобус курсуватиме від 10:30.

Квитки на Міжнародний фестиваль «Земля Поетів» 7-8 листопада у Львові доступні онлайн: за посиланням.

Додаткова інформація:

[email protected]

+38 067 960 31 01

ТГ: @galaguzo

Галина Гузьо

(промоменеджерка фестивалю «Земля Поетів»)

АКРЕДИТАЦІЯ журналістів і фотографів: акредитуватися на фестиваль можна, відправивши заявку на електронну пошту [email protected] не пізніше, ніж до 12:00 6 листопада.

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