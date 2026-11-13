10 років у СІЗО без вироку суду: в установах Одещини виявили кричущі порушення

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Десять років у слідчому ізоляторі без судового вироку — один із найрезонансніших випадків, виявлених під час перевірки установ Одеської області. Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Артем Володін разом із працівниками Департаменту національного превентивного механізму Офісу Омбудсмана та громадськими представниками відвідали місця несвободи регіону. Від початку 2026 року вони вже провели 548 моніторингових візитів, спрямованих на запобігання катуванням і жорстокому поводженню. Під час чергової перевірки знову зафіксували серйозні порушення.

Порушення в Одеському СІЗО

У слідчому ізоляторі перебувають 93 людини, які понад три роки очікують на обвинувальні вироки суду. Один із них перебуває під вартою ще з жовтня 2016 року.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що тримання людини в СІЗО протягом десяти років без судового вироку є неприпустимою ситуацією.

Також перевірка виявила випадок неналежного поводження з ув’язненим, який має тяжкі захворювання. Чоловіка помістили до карцеру без попереднього медичного огляду та необхідних ліків. Після втручання моніторингової групи його оглянув лікар і забезпечив життєво важливими препаратами.

Крім того, перевіряльники встановили факти підроблення офіційних документів. За інформацією представника Уповноваженого, Державне бюро розслідувань уже внесло відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР та розпочало слідство.

Про це повідомляє Офіс Омбудсмана України.

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