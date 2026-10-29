104-річна жінка зі Львівщини розкрила секрет свого довголіття

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Жителька Соснівки на Львівщині Парасковія Гайдучик відсвяткувала 104-й день народження. За своє довге життя жінка пережила дві війни, втратила першого чоловіка, народила десятьох дітей і стала прабабусею для великої родини. Нині вона має 29 онуків, 43 правнуки та четверо праправнуків. Своєю історією довгожителька поділилася із Суспільним.

Парасковія Гайдучик народилася 27 жовтня 1922 року в селі Гута на Волині, за два кілометри від білоруського кордону. Вона була сьомою з восьми дітей у родині Ілларіона та Ірини Ляпчуків.

Її батька односельці поважали за тривалу службу в армії та називали «гвардійцем». Згодом його обрали сільським головою. Попри те, що чоловік не вмів читати й писати та замість підпису ставив хрестик, він наполіг, щоб донька здобула освіту.

Парасковія стала єдиною дитиною в родині, яка навчалася в школі, — вона закінчила чотири класи польської школи.

У дитинстві сім’я мала коней, корів, пасіку та землю. Жінка пригадує, як ловила бджіл, які нерідко її кусали. Також вона розповіла, що пов’язує своє довголіття зі звичним харчуванням.

«А довго живу, бо їла багато меду і молока, то була моя основна їжа», — розповіла Парасковія Гайдучик.

Нині через алергію вона вже не п’є молока, не їсть солодкого та віддає перевагу кашам.

У 18 років Парасковія вперше вийшла заміж за 25-річного Івана. Незабаром у подружжя народився син Павло, однак сімейне життя тривало недовго.

За словами жінки, її чоловік був пов’язаний із підпіллям і займався розвідкою. У 1941 році німецькі карателі та поліцаї вистежили їхню оселю. Напередодні подружжя прихистило на ніч товариша Івана.

Коли будинок оточили, чоловік зрозумів, що втекти не вдасться. Він відчинив двері й одразу потрапив під постріли. Його товариш зміг урятуватися, вистрибнувши через вікно.

Парасковія залишилася живою разом із маленьким сином. Вона вважає, що врятуватися їм допомогло те, що деякі поліцаї пам’ятали її батька та поважали його.

У 1944 році Парасковія вдруге вийшла заміж — за Олександра, який був старшим за неї на вісім років. Чоловік служив на фронті піхотинцем.

У подружжя народився син Володя, який помер у шестимісячному віці через хворобу. Після завершення війни Олександр повернувся додому, і згодом у родині з’явилися ще дев’ятеро дітей. Одного із синів знову назвали Володимиром.

Загалом Парасковія Гайдучик народила десятьох дітей. Нині її родина налічує 29 онуків, 43 правнуки та четверо праправнуків.

Парасковія присвятила життя праці й родині. Вона садила сосни в лісі, працювала в колгоспі, обробляла город і дбала про чистоту в оселі.

Попри важку фізичну працю, жінка любила читати книги, доки дозволяв зір. Особливе місце в її житті посідала Біблія. Коли вона навчилася читати й розуміти Святе Письмо, односельці приходили до неї, щоб послухати читання.

«Коли навчилася читати та розуміти Біблію, мої односельці приходили до мене, щоб я їм почитала Святе Письмо», — пригадує довгожителька.

Віра залишається важливою частиною життя Парасковії Гайдучик. Перед кожним прийомом їжі вона дякує Богові та просить благословення. Своїх дітей і нащадків жінка навчає довіряти Богові та зберігати віру навіть у найскладніші часи.

«Довіряти Богу, вірити, бо саме він проводить людину крізь усі бурі, випробування та війни до мирного завтрашнього дня», — каже Парасковія Гайдучик.

Щороку довгожителька загадує одне заповітне бажання — прожити ще хоча б один рік, щоб і далі бачити цей світ.

Раніше 107-річна мешканка США поділилася власним рецептом довголіття та розповіла, що допомагає їй залишатися життєрадісною навіть у поважному віці. Рідні пенсіонерки також висловили свою думку щодо того, що стало запорукою її довгого й щасливого життя.

Найстаріший чоловік у США Луїс Кано розкрив секрет довголіття у 111 років.

Нагадаємо, раніше 91-річний П’єр Сабле з Каталонії у Франції також поділився секретами активного життя. Він має сімох дітей, а нещодавно у нього народилася донька Луїза Марія. Разом із 39-річною дружиною Айші чоловік продовжує вести активний спосіб життя та виховувати дітей.

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