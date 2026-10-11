12 жовтня більшість областей України охоплять дощі: прогноз погоди на понеділок
У понеділок, 12 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості областей пройдуть дощі, місцями опади будуть значними.
За прогнозом синоптиків, у більшості північних областей, на Вінниччині, а також уночі в західних і вдень у Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях очікується помірний дощ.
У Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях уночі місцями пройдуть значні опади. На решті території України буде без опадів.
На Закарпатті та Прикарпатті вночі й уранці місцями прогнозують туман.
Вітер буде південно-східним, а в західних і північних областях — північно-західним. Його швидкість становитиме 5–10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 8–13° тепла, на крайньому заході країни — 3–8° тепла. Удень у західних, більшості північних та Вінницькій областях повітря прогріється до 12–17°, тоді як на решті території очікується 18–23° тепла.
У столиці та на Київщині в понеділок буде хмарно з проясненнями, прогнозують помірний дощ. Уночі в Київській області місцями можливі значні опади.
Вітер північно-західний, швидкістю 5–10 м/с.
У Києві вночі температура повітря становитиме 10–12° тепла, удень — 13–15°. На Київщині вночі очікується 8–13° тепла, а вдень — 12–17°.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
В Україні сьогодні, 11 жовтня, очікується тепла погода з температурою до +24°. Водночас у західних, північних та Вінницькій областях прогнозують дощі, а в окремих районах заходу вони будуть значними.
У п’ятницю, 9 жовтня, в Україні зберігалась відносно тепла погода, однак у частині регіонів очікуються опади та сильний вітер. Місцями також знизиться температура повітря.
Погода в Україні найближчими днями буде мінливою — від дощів у частині регіонів до майже літнього тепла. Температура повітря та кількість опадів суттєво відрізнятимуться залежно від місцевості.