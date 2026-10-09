120-у бригаду ТрО очолив полковник Ярослав Гудзь

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Полковник Ярослав Гудзь очолив 120-ту окрему бригаду Сил ТрО ЗСУ та отримав бойовий прапор підрозділу. Серед пріоритетів на новій посаді він назвав збереження життя і здоров’я військових, розвиток безпілотних технологій та їх застосування, а також належний супровід особового складу.

Ярослав Гудзь народився на Кіровоградщині, починав службу із солдатських посад, брав участь в обороні Донецького аеропорту, визволенні Херсона та правобережжя Херсонщини, а згодом — у бойових діях на лівому березі Дніпра. Із липня 2025 року він проходив службу у 30-й окремій механізованій бригаді, у липні 2026 року став начальником артилерії — заступником командира 120-ї бригади ТрО, а тепер очолив підрозділ.

Джерело: 120-та окрема бригада Сил ТрО.

Полковник Дмитро Савон став новим командиром 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Він змінив на посаді Михайла Кураха, який очолював бригаду з 2025 року та тепер став начальником штабу 8-го корпусу ДШВ. Савон служить у війську з 2001 року та раніше був командиром батальйону й заступником командира 80 бригади.

В Україні в кожній бригаді ТрО створили по два батальйони безпілотних систем.

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