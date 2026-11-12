13 листопада День Івана Златоустого — чим прославився святитель і які є прикмети

У п’ятницю, 13 листопада 2026 року, православні віряни вшановують пам’ять святителя Івана Златоустого — одного з найвідоміших проповідників і богословів християнської церкви. Він прославився вмінням просто пояснювати складні речі, захищав бідних і не боявся відкрито говорити про несправедливість. Його ім’я пов’язане з однією з найпоширеніших православних літургій, яку й сьогодні служать у храмах.

За новоюліанським календарем Православної церкви України 13 листопада вшановують святителя Івана Златоустого, архієпископа Константинопольського. Він належить до трьох Вселенських святителів разом із Василієм Великим і Григорієм Богословом. Івана Златоустого вважають одним із найвидатніших християнських проповідників. Його виступи збирали багато людей, адже він умів говорити про віру, мораль і людські вчинки зрозумілою мовою. Святитель не просто повчав, а наводив приклади з повсякденного життя, щоб люди могли краще зрозуміти його слова.

Саме за красномовство він і отримав прізвисько «Златоустий». Воно походить від грецьких слів, які означають «золото» та «уста». Тобто його ім’я можна перекласти як «золотоустий» — той, хто має особливий дар слова.

Історія життя Івана Златоустого

Майбутній святитель народився приблизно 347 року в Антіохії, на території сучасної Туреччини. Він зростав у заможній християнській родині. Батько Івана помер невдовзі після його народження, тому вихованням хлопця займалася мати Анфуса.

Юнак здобув хорошу освіту. Він навчався у відомих філософів і риторів свого часу, зокрема вивчав мистецтво переконливо говорити перед людьми. Спочатку Іван мав перспективи для світської кар’єри, однак згодом вирішив присвятити життя християнській вірі. Він багато часу віддавав вивченню Святого Письма, молитві та духовним роздумам. Певний період жив усамітнено, а після повернення до Антіохії почав служити в церкві. Згодом його висвятили на священника. Саме тоді Іван став відомим завдяки своїм проповідям.

У 398 році його обрали архієпископом Константинополя. На цій посаді він намагався змінити церковне життя, вимагав від духовенства дотримуватися суворих правил і виступав проти надмірної розкоші. Особливу увагу приділяв допомозі людям, які опинилися в скруті. За його підтримки організовували допомогу бідним, а також розвивали лікарні та притулки.

Однак відкрита критика багатства й поведінки впливових людей налаштувала проти нього частину церковної та світської влади. Через конфлікти з представниками імператорського двору Іван Златоустий зазнав переслідувань. Його усунули з посади та відправили у вигнання. Святитель помер 407 року дорогою до нового місця заслання. За переказами, його останніми словами були: «Слава Богу за все».

Чим Іван Златоустий уславився в історії церкви

Духовна спадщина святителя збереглася до наших днів. Він залишив багато проповідей, тлумачень біблійних текстів і повчань. У своїх працях Іван Златоустий часто говорив про милосердя, чесність, скромність і відповідальність людини за власні вчинки. Особливе місце в його спадщині посідає Божественна літургія, яку пов’язують з його ім’ям. Літургія святителя Івана Златоустого є однією з основних у православній традиції. Її служать у храмах протягом більшої частини церковного року.

Його вчення не обмежувалося лише церковними правилами. Святитель наголошував, що віра має проявлятися у ставленні до інших людей. Він закликав не бути байдужими до чужого горя, допомагати нужденним і не засуджувати інших лише за їхні помилки.

Традиції та народні звичаї 13 листопада

У народній традиції день Івана Златоустого пов’язували з особливою силою слова. Люди вірили, що цього дня потрібно стежити за тим, що говориш, не сваритися та не ображати близьких. Вважалося, що грубі слова, образи й неправда можуть принести людині неприємності. Тому намагалися уникати конфліктів, не поширювати пліток і не давати обіцянок, яких не зможуть виконати.

Також 13 листопада пов’язували з наближенням справжніх зимових холодів. Господарі перевіряли, чи добре утеплені оселі, готували теплий одяг і завершували останні осінні роботи. Серед народних звичаїв цього дня були:

допомагати тим, хто потребує підтримки;

ділитися їжею та речами з нужденними;

уникати сварок і різких висловлювань;

приділяти увагу рідним і близьким;

не відмовляти в допомозі, якщо є можливість її надати.

Варто пам’ятати, що це народні звичаї, а не обов’язкові церковні правила. Церква не встановлює особливих заборон на звичайні домашні справи цього дня.

Народні прикмети на 13 листопада

Наші предки уважно спостерігали за погодою, намагаючись за природними явищами передбачити, якою буде зима та наступний рік. З днем Івана Златоустого пов’язували такі прикмети:

Сильний вітер — до вітряної та сніжної зими.

Іній на деревах або землі — до гарного врожаю наступного року.

Туман — до швидкого потепління або відлиги.

Чисте й ясне небо — до холодної погоди наступного дня.

Ці прикмети належать до народних вірувань. Вони відображають давні спостереження за природою, але не є науковим способом прогнозування погоди.

Про що моляться Івану Златоустому

До святителя Івана Златоустого звертаються з молитвами про мудрість, духовну підтримку, здоров’я та допомогу в складних життєвих обставинах. Його також просять навчити стримувати гнів, не піддаватися образам, говорити правду й ставитися до інших із милосердям.

У день його пам’яті віряни можуть відвідати храм, помолитися вдома або просто приділити час духовним роздумам. Особливу увагу традиційно звертають на слова й учинки, адже святитель багато говорив про відповідальність людини за те, як вона поводиться з іншими.

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